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РФ запросила в ВТО утверждения решения по спору с ЕС по энергокорректировкам

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия запросила Всемирную торговую организацию (ВТО) вынести одобрение решения третейской группы по спору с ЕС по энергокорректировкам, рассмотрение намечено на конец августа, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам министра, РФ рассчитывает, что ЕС не будет нарушать свои же принципы и оспаривать решение третейской группы в недействующем сейчас апелляционном органе.

Решетников отметил, что этот спор очень важен для России как в отношении действующего экспорта, так и на перспективу, и касается ежегодного экспорта из РФ продукции на $200 млн.

"Эта победа очень важна для нас. Мы рассчитываем, что она поставит точку в неправомерной практике дискриминации российских производителей при проведении антидемпинговых расследований. Основанием для такой дискриминации по сути являются наши естественные преимущества, в частности, доступ к ресурсам и, как следствие, их сравнительно более низкая стоимость. Эта несправедливая и предвзятая практика применяется Евросоюзом уже больше 15 лет и затрагивает ежегодный экспорт стоимостью порядка 200 млн долларов", - отметил министр.

"Мы уже запросили одобрение доклада третейской группы органом по разрешению споров ВТО. Этот вопрос включен в повестку его заседания в конце августа", - сказал он. По данным "Интерфакса", этот вопрос будет рассмотрен 28 августа на заседании органа по разрешению споров ВТО, и если ЕС не подаст апелляцию до этого времени, то решение ВТО будет окончательным.

"Для ЕС это проверка приверженности принципам. Подав "апелляцию в пустоту" (апелляционный орган в ВТО из-за действий США не работает с декабря - ИФ), Евросоюз перестанет отличаться от тех членов ВТО, которых он сам же собирается наказывать за неправомерные действия и одновременно препятствие процессу разрешения споров", - сказал Решетников о возможности подачи со стороны ЕС апелляции в неработающий апелляционный орган.

"Такой шаг (если он все же будет сделан) вряд ли совместим с декларируемым стремлением Евросоюза сохранить стабильность многосторонней торговой системы. Поэтому мы все же надеемся на добросовестное и незамедлительное исполнение Евросоюзом своих международных обязательств в полном объеме, как того требуют правила ВТО", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

В конце июля третейская группа ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по так называемым энергокорректировкам. Если решение вступит в силе, то ЕС должен будет пересмотреть действующие антидемпинговые меры в отношении сварных труб из России, а также отменить действие текущей антидемпинговой пошлины в отношении российской аммиачной селитры, комментировал "Интерфаксу" итоги вынесенного решения экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

Максим Решетников ВТО ЕС Минэкономразвития РФ

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