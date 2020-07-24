РФ выиграла у ЕС в ВТО принципиальный спор с советских времен

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Третейская группа Всемирной торговой организации поддержала Россию в споре с ЕС по так называемым "энергокорректировкам", говорится в сообщении Минэкономразвития.

Решение панели арбитров в пятницу вечером было опубликовано на сайте ВТО. Иск Россия к ЕС по этому вопросу подала в 2013 году, а сама тема возникла еще в далекие 80-е годы прошлого века во времена СССР и нерыночной на тот момент советской экономики.

"Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам. В частности, группа указала, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием "энергокорректировок" также не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО. Также было признано, что у ЕС отсутствовали основания начинать пересмотр меры в отношении нитрата аммония и, следовательно, продлевать ее действие. Третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с правилами организации", - отмечается в сообщении Минэкономразвития.

Отмечается, что Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. "Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение. Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС", - приводится комментарий главы Минэкономразвития Максима Решетникова в сообщении министерства.

"ЕС не сможет в будущем законно применять практику энергокорректировок в антидемпинговых расследованиях, причем не только в отношении России, но и других стран (жертвами этой практики уже стали многие, в том числе Аргентина). ЕС должен будет пересмотреть действующие антидемпинговые меры в отношении сварных труб из России, ЕС должен будет отменить действие текущей антидемпинговой пошлины в отношении российской аммиачной селитры", - прокомментировал "Интерфаксу" итоги вынесенного решения экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

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