Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 24.07В России 800 849+5 811В мире 15 511 157+280 596

РФ выиграла у ЕС в ВТО принципиальный спор с советских времен

РФ выиграла у ЕС в ВТО принципиальный спор с советских времен
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Третейская группа Всемирной торговой организации поддержала Россию в споре с ЕС по так называемым "энергокорректировкам", говорится в сообщении Минэкономразвития.

Решение панели арбитров в пятницу вечером было опубликовано на сайте ВТО. Иск Россия к ЕС по этому вопросу подала в 2013 году, а сама тема возникла еще в далекие 80-е годы прошлого века во времена СССР и нерыночной на тот момент советской экономики.

"Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам. В частности, группа указала, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием "энергокорректировок" также не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО. Также было признано, что у ЕС отсутствовали основания начинать пересмотр меры в отношении нитрата аммония и, следовательно, продлевать ее действие. Третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с правилами организации", - отмечается в сообщении Минэкономразвития.

Отмечается, что Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. "Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение. Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС", - приводится комментарий главы Минэкономразвития Максима Решетникова в сообщении министерства.

"ЕС не сможет в будущем законно применять практику энергокорректировок в антидемпинговых расследованиях, причем не только в отношении России, но и других стран (жертвами этой практики уже стали многие, в том числе Аргентина). ЕС должен будет пересмотреть действующие антидемпинговые меры в отношении сварных труб из России, ЕС должен будет отменить действие текущей антидемпинговой пошлины в отношении российской аммиачной селитры", - прокомментировал "Интерфаксу" итоги вынесенного решения экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

Новость дополняется

Минэкономразвития ЕС

Новости

ЦБ оценил срок возврата экономики РФ к докризисному уровню в 1,5 года

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Евро стал дороже 83 рублей впервые с 4 мая

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Илон Маск призвал выпускать больше никеля, пообещав крупный контракт

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

Coca-Cola решила сокращать "зомби-бренды" на фоне падения выручки

Coca-Cola решила сокращать "зомби-бренды" на фоне падения выручки

"ГАЗ" за 1 млрд рублей пустит в серию "Валдай NEXT"

"ГАЗ" за 1 млрд рублей пустит в серию "Валдай NEXT"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');