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Чистая прибыль "Роскосмоса" в 2019 год выросла на 56%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Государственная корпорация "Роскосмос" в 2019 году выполнила план по выручке, при этом ее чистая прибыль по сравнению с 2018 годом выросла на 56%, а управленческие расходы снизились на 13,5%, сообщил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников на заседании наблюдательного совета госкорпорации.

Как отмечает "Роскосмос", консолидированные показатели госкорпорации и ее дочерних организаций показывают положительную динамику к предыдущему году. Выручка выросла на 5%, производительность труда - на 7%, а среднемесячная заработная плата в отрасли увеличилась на 6%.

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Наблюдательный совет также утвердил гендиректора Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина - Ефима Межирицкого и гендиректора Научно-производственного объединения "Энергомаш имени академика В. П.Глушко" Игоря Арбузова.

На заседании наблюдательного совета утверждены консолидированный финансовый план госкорпорации "Роскосмос" за 2019 год, а также годовой отчет и КПЭ "Роскосмоса" и наиболее значимых организаций госкорпорации. Кроме того, набсовет рассмотрел сделки с участием госкорпорации, требующие его одобрения.

Роскосмос

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