Доходы Рогозина на посту главы "Роскосмоса" за год выросли в 1,5 раза

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в 2019 году заработал 44 млн 130 тысяч рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее, следует из опубликованной декларации о доходах.

В 2018 году он заработал 29,5 млн руб. В собственности у главы госкорпорации остались мотоцикл BMW R1200GS Adventure, автомобиль ГАЗ-21Р "Волга" и представительский седан Mercedes Benz S560, весь этот транспорт фигурировал и в предыдущей декларации.

В собственности у Рогозина земельный участок, площадь которого в 2018 году составляла 2,3 тысячи квадратных метров, а в декларации за 2019 года его площадь составляет 2545 кв.м, и дом площадью 782 кв.м. Кроме того, глава "Роскосмоса" пользуется квартирой в 346 кв.м.

Его супруге принадлежат 2/5 доли в квартире аналогичной площади, аналогичные доли в трех машино-местах и Range Rover. За год Татьяна Рогозина задекларировала доход почти в 2,9 млн рублей против 3,3 млн рублей в 2018 году.

Примечательно, что Игорь Комаров, возглавлявший "Роскосмос" до Рогозина, по итогам 2017 года декларировал 108,5 млн рублей, при этом за работу в "Роскосмосе" он получил 71,5 млн руб.

Рогозин по объемам дохода уступил нескольким своим подчиненным. В частности, советник главы "Роскосмоса", экс-заместитель главы Минэкономразвития, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач задекларировал 85,3 млн дохода, в том числе 7,3 млн - по основному месту работы.

Председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев отчитался о заработке в размере 50,2 млн рублей, из них в госкорпорации он заработал почти 9,2 млн рублей. Помимо работы в "Роскосмосе", он является управляющим директором по науке и технологиям, председателем Научно-технического совета "Ростеха".

Доход советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Ступакова также незначительно превысил заработок генерального директора госкорпорации. Он задекларировал 44 млн 437 тысяч рублей, из них по основному месту работы он заработал чуть более 10 млн рублей.