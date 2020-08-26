Polymetal заменит спецдивиденды на новый подход к выплате финальных дивидендов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Polymetal решил скорректировать дивидендную политику - заменить специальные дивиденды на новый подход к выплате финальных, сообщила компания.

Минимальный размер финальных дивидендов останется на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие (при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,5x). Но в дополнение к этому совет директоров получит возможность увеличить выплату до 100% от свободного денежного потока (если он больше 50% от скорректированной чистой прибыли). При этом совет директоров будет учитывать макроэкономические прогнозы, уровень долговой нагрузки и будущие капитальные вложения компании.

Формула промежуточного дивиденда останется неизмененной - 50% от скорректированной чистой прибыли за I полугодие (при том же ограничении по долговой нагрузке).

В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров Polymetal решил объявить дивиденды за I полугодие в размере $0,4 на акцию. В общей сложности это около $189 млн, что составляет примерно 50% от скорректированной чистой прибыли за полугодие.

"Обновленная дивидендная политика отвечает запросу рынка на большую предсказуемость и прозрачность", - заявил через пресс-службу финдиректор Polymetal Максим Назимок.

Компания представила полугодовой финансовый отчет. Ее скорректированная EBITDA по итогам I полугодия 2020 года увеличилась на 53% в годовом измерении и составила $616 млн. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне $619 млн.

Чистая полугодовая прибыль компаниивыросла 2,5 раза, до $381 млн, скорректированная чистая прибыль - в два раза, до $373 млн.

Polymetal подтвердил производственный план на 2020 год в объеме 1,5 млн унций золотого эквивалента. Прогноз денежных и совокупных затрат (TCC и AISC) остается неизменным в пределах $650-700 и $850-900 на унцию золотого эквивалента соответственно.

Ослабление курсов российского рубля и казахстанского тенге на данный момент уравновешено расходами, связанными с пандемией коронавируса и повышением НДПИ на фоне роста цен на золото и серебро, поясняет Polymetal.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (28%). Free float превышает 70%.