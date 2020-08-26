Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 889 150+241 773

Polymetal заменит спецдивиденды на новый подход к выплате финальных дивидендов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Polymetal решил скорректировать дивидендную политику - заменить специальные дивиденды на новый подход к выплате финальных, сообщила компания.

Минимальный размер финальных дивидендов останется на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие (при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,5x). Но в дополнение к этому совет директоров получит возможность увеличить выплату до 100% от свободного денежного потока (если он больше 50% от скорректированной чистой прибыли). При этом совет директоров будет учитывать макроэкономические прогнозы, уровень долговой нагрузки и будущие капитальные вложения компании.

Формула промежуточного дивиденда останется неизмененной - 50% от скорректированной чистой прибыли за I полугодие (при том же ограничении по долговой нагрузке).

В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров Polymetal решил объявить дивиденды за I полугодие в размере $0,4 на акцию. В общей сложности это около $189 млн, что составляет примерно 50% от скорректированной чистой прибыли за полугодие.

"Обновленная дивидендная политика отвечает запросу рынка на большую предсказуемость и прозрачность", - заявил через пресс-службу финдиректор Polymetal Максим Назимок.

Компания представила полугодовой финансовый отчет. Ее скорректированная EBITDA по итогам I полугодия 2020 года увеличилась на 53% в годовом измерении и составила $616 млн. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне $619 млн.

Чистая полугодовая прибыль компаниивыросла 2,5 раза, до $381 млн, скорректированная чистая прибыль - в два раза, до $373 млн.

Polymetal подтвердил производственный план на 2020 год в объеме 1,5 млн унций золотого эквивалента. Прогноз денежных и совокупных затрат (TCC и AISC) остается неизменным в пределах $650-700 и $850-900 на унцию золотого эквивалента соответственно.

Ослабление курсов российского рубля и казахстанского тенге на данный момент уравновешено расходами, связанными с пандемией коронавируса и повышением НДПИ на фоне роста цен на золото и серебро, поясняет Polymetal.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (28%). Free float превышает 70%.

Polymetal ИСТ Максим Назимок

Новости

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Moody's спрогнозировало падение ВВП G20 в 2020 году на 4,6%

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июле

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июле

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

Состав индекса Dow Jones будет сильно изменен впервые за семь лет

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Трейдеры предупредили о возможном подорожании перевалки зерна в Новороссийске

S&P500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');