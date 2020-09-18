Новость о продаже 4% Polymetal обрушила котировки компании на "Мосбирже"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Акции Polymetal подешевели на открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу на 3,2%, до 1752,2 рубля за бумагу на новостях о продаже очередного пакета ценных бумаг компании в рамках ускоренного букбилдинга.

Группа "ИСТ" Александра Несиса и его партнеров продала 19 млн акций Polymetal, что составляет 4% капитала компании, на общую сумму 342 млн фунтов стерлингов, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные организатора ускоренного букбилдинга - BofA Securities. Таким образом, цена размещения составила 18 фунтов стерлингов за акцию. Продавцом выступает структура группы "ИСТ" Powerboom Investments.

"ИСТ" подтвердил продажу 4% акций Polymetal. "Причиной продажи стала необходимость привлечения средств на погашение текущих кредитных обязательств группы и на развитие инвестиционных проектов. Также продажа позволит снизить концентрацию доли Polymetal в инвестиционном портфеле группы, возникшую вследствие роста котировок акций за последние полгода, до приемлемого уровня", - говорится в сообщении компании. ""ИСТ" продолжает считать Polymetal привлекательным инвестиционным активом и планирует долгосрочно оставаться ее крупнейшим стратегическим акционером", - заявила группа.

В среду котировки Polymetal закрылись на "Московской бирже" на отметке 1905,5 рубля за акцию, в четверг просели до 1810 рублей в дневную и 1772,1 рубля в вечернюю сессию.

Это пятое АВВ с акциями Polymetal в текущем году. Предыдущая сделка состоялась на прошлой неделе и прошла по более высокой цене - банк "Открытие" продал остатки своего пакета в Polymetal (3,4%) по 1900 руб./акция, выручив порядка 30,4 млрд руб. Дисконт к рынку в рамках той сделки составил примерно 2,7%.

В начале июля "Открытие" продало в формате АВВ 3,2% акций Polymetal по цене 1392 руб./акция (дисконт 3%), выручив таким образом порядка 21,2 млрд рублей без учета комиссий. До этого прошло еще два SPO: в конце июня PPF продала 12,54 млн акций Polymetal (2,66% капитала) по 15,75 фунта стерлингов за штуку, дисконт к рынку составил тогда 2,5%. По итогам сделки доля PPF в компании снизилась с 6,5% до 3,8%. Период lock up - всего два месяца, то есть уже в сентябре группа может вновь выйти на рынок с акциями Polymetal. Майское АВВ также прошло с незначительным дисконтом к рынку - 3,5%. Цена размещения составила 16 фунтов при рыночной цене на тот момент 16,58 фунта. Было реализовано 1,5% акций Polymetal, при этом продавец не раскрывался.

До нынешнего SPO у "ИСТа" было 28% акций компании.