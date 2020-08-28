Нефть Brent подорожала до $45,11 за баррель

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу, трейдеры продолжают следить за новостями об урагане "Лора".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени в пятницу составляет $45,11 за баррель, что на $0,02(0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,55 (1,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,08 (0,19%), до $42,96 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,35 (0,8%), прервав трехдневную череду повышений.

Сила урагана "Лора" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.

"Традиционно ураганы приводят к повсеместной остановке мощностей, но производство немедленно восстанавливается в течение нескольких дней, и долгосрочного нарушения поставок не происходит", - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch.

По его словам, объекты нефтедобычи, нефтеперерабатывающие заводы и энергетические инфраструктурные проекты рассчитаны на то, чтобы выдержать такие суровые погодные условия. Учитывая это, "не следует ожидать широкомасштабного ущерба объектам".

Реакция нефтяных цен на ураган и опубликованные в среду данные, показавшие значительное сокращение запасов нефти и бензина в США, была "на удивление спокойной", говорит сырьевой аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг.

По словам аналитиков JBC, опыт прошлых ураганов показывает, что добычу нефти можно быстро увеличить после шторма, как и нефтепереработку, хотя возможные последствия, в том числе повреждение оборудования в результате затопления, может препятствовать восстановлению.