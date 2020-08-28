Не менее шести человек погибли в США из-за урагана "Лора"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек стали жертвами урагана "Лора" (Laura), который в четверг обрушился на американский штат Луизиана, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По сообщению агентства, ураган оставил без электричества более 875 тысяч человек в Луизиане. Ветром, скорость которого достигала 241 км/ч, повалено множество деревьев, многие здания частично обрушились, в них выбиты окна. В городе Лейк-Чарльз ветер унес от берега плавучее казино и перевернул самолеты в местном аэропорту. Также сообщается о разрушениях в соседних с Луизианой штатах - Техасе и Арканзасе.

В то же время отмечается, что нанесенный "Лорой" ущерб оказался меньше, чем прогнозировалось.

"Уже ясно, что мы не понесли того абсолютного, катастрофического ущерба, который мы считали вероятным. Но все же мы понесли колоссальный ущерб", - сказал губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс.

По его словам, "Лора" стала самым мощным ураганом в истории Луизианы. Как отмечает Associated Press, он превзошел даже ураган "Катрина", который при обрушении на побережье США в 2005 году был третьей категории, а "Лора" - четвертой.

Ураган "Лора" достиг побережья США в ночь на четверг. После того, как он обрушился на побережье, сила урагана снизилась с четвертой до второй категории.

Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли не менее 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.