Tesla объявила о допэмиссии на $5 млрд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla объявил о планах провести рыночную допэмиссию на сумму $5 млрд через крупнейших брокеров Уолл-стрит.

После публикации этого сообщения акции компании продолжили дорожать, хотя темпы подъема замедлились до 2,6% с 8% в начале сессии.

В число агентов размещения войдут ведущие банки, такие как Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citigroup Global Markets и Morgan Stanley, пишет The New York Times.

О допэмиссии было объявлено на следующий день после того, как произошел сплит акций Tesla с коэффициентом 5 к 1. Капитализация компании по итогам торгов в понедельник подскочила на 12,6% и достигла рекорда на фоне высокой активности торгов.

В результате рыночная стоимость Tesla ($464,3 млрд) превысила капитализацию Visa Inc. ($451,1 млрд), по данным Dow Jones Market Data. В настоящее время в фондовом индексе Standard & Poor's 500 всего шесть компаний обходят по капитализации Tesla.

За последние три месяца котировки акций производителя электромобилей взлетели примерно на 200%, с начала текущего года - на 500%. Значение S&P 500 за эти периоды увеличилось соответственно на 15% и 8%.