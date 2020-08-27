Капитализация Tesla за 2 месяца выросла вдвое

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость американского производителя электромобилей Tesla Inc. превысила $400 млрд.

Около двух месяцев назад она составляла $200 млрд, а отметка в $100 млрд была впервые преодолена в январе этого года, сообщает издание Barron's.

Tesla является самой дорогой автомобильной компанией мира. В среду она превзошла по рыночной стоимости Johnson & Johnson.

В настоящее время в фондовом индексе Standard & Poor's 500 всего семь компаний обходят по капитализации Tesla, включая Visa Inc. ($447 млрд) и Apple Inc. ($2,16 трлн).

Barron's отмечается, что нынешняя стоимость Tesla превышает ВВП Израиля, Ирландии и Гонконга. Она в четыре раза больше, чем капитализация IBM.

Также на данную сумму можно купить 10,53 млн электромобилей Model 3 в базовой комплектации. При этом во втором квартале было поставлено всего около 90 тыс. этих машин.