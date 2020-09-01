В проекте нового КоАП малый бизнес приравняли к ИП

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России предусматривает сокращение на 18 составов деяний, за которые назначается арест, а также выравнивание ответственности малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе Минюста.

Сокращение числа составов преступлений, за которые может быть назначен арест, предлагается в целях гуманизации законодательства.

В Минюсте напомнили, что в действующей редакции КоАП насчитывается 73 состава административных правонарушений, совершение которых может повлечь назначение наказания в виде административного ареста, а в проекте нового КоАП таких составов 55. "В санкциях ряда статей Особенной части проекта нового КоАП административный арест планируется заменить на обязательные работы на срок от 20 до 60 часов", - говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, отметили в Минюсте, "в некоторых случаях предлагается закрепить обязательные работы как дополнительную, наряду со штрафом, альтернативу административному аресту".

"В частности, за мелкое хулиганство предлагается предусмотреть следующую градацию административных санкций: административный штраф, обязательные работы и административный арест. Предполагается, что выбор санкций будет зависеть от характеристик личности правонарушителя и наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, на прошедшем в ведомстве совещании обсуждался вопрос дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес. Глава Минюста Константин Чуйченко сообщил, что предложено приравнять организации - субъекты малого предпринимательства к индивидуальным предпринимателям в части возложения на них административной ответственности.

"Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство", - приводит пресс-служба слова министра.

Сейчас проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных госорганов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.

Подготовленный Минюстом проект нового КоАП был обнародован 30 января. Предполагалось, что кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового свода законов - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ряд положений проекта КоАП, в частности, многократное увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах, вызвали широкий общественный резонанс, в том числе негативную реакцию. В связи с этим было принято решение не ужесточать санкции.

Законопроекты планировалось внести в правительство РФ в мае этого года.