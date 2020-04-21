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Минюст передумал резко повышать штрафы в новом КоАП

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции отказалось от идеи существенно повысить штрафы в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс", накануне, 20 апреля, министр юстиции РФ Константин Чуйченко провел совещание в формате видеоконференции по разрабатываемым Минюстом проектам нового КоАП и "Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях".

В ведомстве отметили, что во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом при подготовке проекта нового КоАП предложено "размеры административных штрафов в основном сохранить в пределах, установленных действующим Кодексом".

Подготовленный Минюстом проект нового КоАП, предусматривающий ряд существенных изменений действующих и введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был обнародован 30 января. Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового закона - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ряд положений проекта КоАП, в частности многократное увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах, вызвали широкий общественный резонанс, в том числе негативную реакцию.

Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение штрафов для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей - непосильная сумма для многих из них. Он отметил: "Мы еще не добились такого роста зарплат" и предложил пересмотреть подход к установлению штрафов.

Минюст Констатин Чуйченко КоАП

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