Нефть Brent подорожала до $46,11 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 по московскому времени составляет $46,11 за баррель, что на $0,83 (1,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,71 (1,67%) - до $43,32 за баррель.

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Поддержку рынку во вторник оказали данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая и США. Промышленный PMI Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2020 года поднялся до максимума с ноября 2018 года и превзошел ожидания аналитиков.

Рынок положительно реагирует и на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавируса, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

Нефтяные цены также поддерживает продолжающееся ослабление доллара, пишет S&P Global Platts. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов во вторник 0,34% после снижения в августе.

Помимо этого, инвесторы ожидают данных о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей. Аналитики S&P Global Platts ожидают сокращения запасов на 1,2 млн баррелей.