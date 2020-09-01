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Цены на нефть продолжили рост после уверенного подъема в августе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут во вторник на фоне растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции.

В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве во вторник составила $45,75 за баррель, что на $0,47 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 31 августа, эти контракты подешевели на $0,56 (1,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,39 (0,92%) - до $43 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,36 (0,8%).

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

"Рынок занимает выжидательную позицию, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниэл Хайнс. - При том, что некоторые индикаторы указывают на замедление темпов восстановления спроса на нефть и увеличение предложения, в ближайшие пару месяцев мы, возможно, увидим понижательный тренд на нефтяном рынке".

WTI Brent

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