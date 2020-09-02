В МИД Украины заявили о намерении наращивать сотрудничество с Китаем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время видеоконференции со своим коллегой из Китая Ле Юйчэнем договорились наращивать сотрудничество в политической и экономической плоскости.

"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах", - сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Также в центре внимания сторон оказались дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Кроме того, стороны обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление по поводу телефонного разговора госсекретаря Майка Помпео и президента Украины Владимира Зеленского. В нем Вашингтон выражал опасения "по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину". В этой связи Госдеп отдельно упомянул "усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич".