США озабочены планами китайской Skyrizon купить украинский "Мотор Сич"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американский госдепартамент сообщил, что госсекретарь Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности Соединенных Штатов инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич" (Запорожье).

"Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в распространенном сообщении Госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским.

В сообщении также сказано, что стороны обсудили развитие событий в Белоруссии, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы "дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму".

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.

Интерес к "Мотор Сич" со стороны Китая и США

Контроль над заводом "Мотор Сич", который выполняет и оборонные заказы, уже несколько лет привлекает внимание политиков и правоохранительные органы. Его длительное время контролировал бывший глава предприятия, а ныне почетный президент ПАО Вячеслав Богуслаев.

В 2017 году появилась информация о продаже контрольного пакета акций завода иностранным инвесторам, в числе которых фигурировала китайская Skyrizon. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала сделку и открыла два уголовных производства по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению". На акции "Мотор Сичи" был наложен арест. В апреле 2018 года на предприятии прошли обыски.

Возможный переход "Мотор Сичи" под контроль Китая обеспокоил США. Американские официальные лица заявили, что Вашингтон рассчитывает на новую сделку по привлечению в "Мотор Сич" американского или другого - не китайского - инвестора. Газета The Wall Street Journal в ноябре 2019 года писала, что неофициальный советник президента США, бизнесмен Эрик Принс ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи".

В июне 2019 года в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) была подана совместная заявка государственного "Укроборонпрома" и китайских компаний Skyrizon и Xinwei Technology на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. 4 августа 2020 года Skyrizon и DCH Group Александра Ярославского подали в АМКУ новое заявление. Китайская компания уточнила, что в тот же день Beijing Skyrizon отозвала из АМКУ заявление, которое она подала совместно с "Укроборонпром".

АМКУ 6 августа уведомил о рассмотрении четырех дел о концентрации в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО "Мотор Сич", в том числе приобретение без получения разрешения ведомства, начатое по собственной инициативе. Регулятор предупредил, что в случае выявления нарушений будут приняты "жесткие меры реагирования".

По данным источника в украинском правительстве, около 75% акций "Мотор Сичи" уже де-факто контролирует группа китайских инвесторов, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.