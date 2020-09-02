Добыча "Газпрома" в августе выросла к июлю на 7% на росте экспорта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" в августе 2020 года добыл около 34,4 млрд кубометров газа, что является максимальным показателем за последние четыре месяца, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ЦДУ ТЭК.

В пересчете на сутки в августе добыча выросла по отношению к июлю на 7,5%, а к июню (когда был пройден минимум годовой добычи) - уже на 11%.

В сравнении с августом прошлого года (36,44 млрд куб. м) добыча, конечно, снижается - но уже на 5,7%, а не на 10,6%, каким было падение производства июля 2020 года к июлю 2019-го.

За восемь месяцев 2020 года добыча "Газпрома" (287,38 млрд куб. м) снизилась по отношению к январю-августу 2019 года на 43,55 млрд куб. м.

Внешние рынки

Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в августе 2020 года, по подсчетам "Интерфакса", вырос до рекордного с начала года уровня - примерно 16 млрд куб. м после 14,2 млрд куб. м в июле и около 13 млрд куб. м в июне. Представители "Газпрома" два раза - в середине и в конце месяца - заявляли на публике, что текущий экспорт компании превышает 500 млн куб. м в сутки и не снижается в выходные дни.

Через Украину "Газпром" прокачал в августе 4,937 млрд куб. м после 4,952 млрд куб. м в июле. Среднесуточный транзит составил 159 млн куб. м после 160 млн куб. м в июле. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м.

На европейском рынке спотовые котировки на голландской TTF (она задает ценовой тренд по всему континенту) встретили осень новым ростом - до $132 за тысячу кубометров с поставкой в среду (средний показатель за август - $89).

Поставки СПГ на европейский рынок в августе 2020 года сократились по отношению к августу 2019 года на 4,5%. Поставки СПГ в Европу снижаются третий месяц подряд после 2,5 лет бурного роста.

Сейчас подземные хранилища Европы заполнены на 91% - с таким уровнем можно уже спокойно начинать самую морозную зиму. При этом на главном газовом рынке континента - в Германии - уровень уже 93%, в Австрии - 87%, а в Бельгии - 98%.

Общий объем добычи газа в России в январе-августе снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 443,8 млрд куб. м, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В августе в стране было произведено 53,21 млрд куб. м газа (падение на 4,3% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-августе 2020 года добыли 311,34 млрд куб. м газа (37,17 млрд куб. м газа - в августе).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за восемь месяцев текущего года произвела 46,57 млрд куб. м (в августе - 5,71 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 19,83 млрд куб. м (2,4 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа в январе-августе 2020 года добыли НК "Роснефть" - 28,17 млрд куб. м (в августе - 3,3 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 14,56 млрд куб. м (1,86 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 13,87 млрд куб. м (1,68 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 6,16 млрд куб. м (754,56 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,49 млрд куб. м (167,58 млн куб. м), "Татнефть" - 546,16 млн куб. м (67,7 млн куб. м), "Башнефть" - 379,61 млн куб. м (36,15 млн куб. м), "Славнефть" - 447,46 млн куб. м (22,91 млн куб. м).