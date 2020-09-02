Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье снизился на 8,8%

Добыча нефти и газового конденсата за тот же период сократилась на 7,3%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В январе-августе 2020 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья снизился на 8,8% в годовом измерении и составил 150,96 млн тонн, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,54 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за отчетный период было экспортировано 135,07 млн тонн нефтяного сырья (из них 121,96 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 29 млн тонн.

В августе в дальнее зарубежье было экспортировано 16,88 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 22,6%. Среднесуточный экспорт составил 3,99 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" с начала года отгружено 22,42 млн тонн российского нефтяного сырья (в августе - 2,51 млн тонн), Приморск - 23,57 млн тонн (2 млн тонн), СМП Усть-Луга - 11,29 млн тонн (1,1 млн тонн), Новороссийск - 7,54 млн тонн (451,85 тыс. тонн).

"Роснефть" в январе-августе 2020 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 67,25 млн тонн (в августе - 7,7 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 18,48 млн тонн (1,95 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 12,88 млн тонн (1,01 млн тонн), "Татнефть" - 5,36 млн тонн (664,08 тыс. тонн), "Газпром нефть" - 5,35 млн тонн (505,3 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за восемь месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 10,64 млн тонн нефти (в августе - 1,34 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-августе 2020 года составил 10,8 млн тонн (в августе - 1,3 млн тонн), Азербайджана - 199,16 тыс. тонн (169,61 тыс. тонн), Туркмении - 1,47 млн тонн (160,67 тыс. тонн), Белоруссии - 644 тыс. тонн (137 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-августе 2020 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 37,6% - до 7,2 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 37,6% до 7,2 млн тонн нефти.

Поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы в январе-августе сократились на 3,4% в годовом измерении и составили 184,05 млн. В августе на отечественные НПЗ было поставлено 22,76 млн тонн сырья (на 10% меньше относительно того же месяца прошлого года).

Объем поставок нефти на заводы НК "Роснефть" с начала года составил 45,83 млн тонн (в августе - 5,53 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 27,03 млн тонн (3,44 млн тонн), "Газпром нефть" - 19,95 млн тонн (2,72 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 12,1 млн тонн (1,4 млн тонн), "Славнефть" - 9,26 млн тонн (1,31 млн тонн), "Башнефть" - 10,86 млн тонн (1,26 млн тонн), "НОВАТЭК" - 4,6 млн тонн (515,55 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно поставки на заводы "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Добыча нефти и газового конденсата в стране за эти же восемь месяцев снизилась на 7,3%, до 346,07 млн тонн. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,4 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В августе 2020 года в России было добыто 41,7 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 12,8% ниже показателя августа 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,86 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 120,28 млн тонн (в августе - 15,28 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 49,87 млн тонн (5,94 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 37,33 млн тонн (4,43 млн тонн), "Газпром нефть" - 25,82 млн тонн (3,41 млн тонн), "Татнефть" - 17,44 млн тонн (2,16 млн тонн), "Башнефть" - 9,94 млн тонн (743,95 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 5,18 млн тонн (629,43 тыс. тонн), "Славнефть" - 7,43 млн тонн (599,06 тыс. тонн), "РуссНефть" - 4,32 млн тонн (515,9 тыс. тонн).

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за восемь месяцев текущего года добыли 54,72 млн тонн нефти и газового конденсата (в августе - 6,44 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 12,39 млн тонн нефтяного сырья (в августе - 1,39 млн тонн).