Международная сахарная корпорация перешла под арбитражное расследование

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - АО "Международная сахарная корпорация" (МСК), которое в 2012 году громко объявило о намерении построить крупнейшее на территории СНГ предприятие отрасли, теперь должно раскрыть перед внешним управляющим информацию об активах, контрактах и переговорах - таково решение суда. Проект, выглядевший более чем респектабельным на старте, за восемь лет своей виртуальной жизни стал приобретать характерные черты плутовского романа.

Клуб четырех коней

У проекта сахарного завода в поселке Целина Ростовской области, который собиралась реализовать МСК, - редкий даже по российским меркам диссонанс между реальными делами и публичной активностью инициаторов. Масса соглашений, которые заключаются на различных инвестиционных и экономических форумах, сразу тихо уходит в небытие, а в целинском проекте, который получил название "Первый донской сахарный завод" (ПДСЗ), виртуальная жизнь поддерживалась на протяжении нескольких лет.

Впервые о нем отрасль узнала осенью 2012 года. Сначала в сентябре губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал инвестиционное соглашение с французской сахарной компанией Sucden, имеющей активы в России, и МСК. Затем в октябре церемонию продублировали на более высоком уровне - на форуме "Сочи-2012". Sucden никакого участия в проекте так и не приняла, но слово "международная" в названии МСК осталось.

Проект заявлялся как предприятие, способное перерабатывать 12 тыс. т свеклы и производить 1,7 тыс. т сахара в сутки. Если бы ПДСЗ построили, он стал бы крупнейшим сахарным заводом на территории СНГ. Более того, как говорилось, предусматривалась возможность последующего наращивания мощности по переработке до 20 тыс. т в сутки.

На протяжении следующих лет идея строительства этого предприятия, судя по словам чиновников, заочно успела понравиться главе государства. "Данный проект получил поддержку президента Владимира Путина, и на сегодняшний день правительство подтвердило возможные гарантии правительства России для строительства данного завода", - говорил министр сельского хозяйства Ростовской области Вячеслав Василенко в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе региона 1 ноября 2013 года.

Председателю же правительства Дмитрию Медведеву, ныне бывшему, губернатор Голубев и генеральный директор МСК Петр Пантелеев лично рассказали о перспективах строительства дважды.

Первый раз это случилось 9 октября 2013 года на агропромышленной выставке "Золотая осень". После презентации, судя по информации с сайта МСК, Медведев тут же обсудил вопрос привлечения инвестиций с Аркадием Дворковичем, который в те времена был профильным вице-премьером, а теперь стал во главе Международной шахматной федерации (ФИДЕ), и Николаем Федоровым, тогда - министром сельского хозяйства.

Но найти финансирование так и не удалось, и в 2015 году, когда по первоначальным планам строительство уже должно было закончиться, ПДСЗ по-прежнему существовал в виде макета. Во второй раз Медведев познакомился с ним на I Всероссийском форуме продовольственной безопасности в Ростове-на-Дону.

"У нас есть инвесторы, которые готовы в этот проект реализовать", - говорил Голубев. Его стоимость в тот момент оценивалась в 16 млрд руб. "Рынок конкурентный, но нужно смотреть на экономику проекта", - был острожен теперь Медведев.

Инвестором на сайте МСК назывался лично Пантелеев, но, судя по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", личными ресурсами для вложений такого масштаба он вряд ли мог располагать - все его бизнесы и в прошлом, и сейчас невелики.

Зато в совет директоров компании он привлекал известных людей. На сайте МСК, кроме самого Пантелеева, в качестве членов совета значатся бывший президент Калмыкии и предшественник Дворковича в ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, бывший министр экономики РФ Андрей Шаповальянц, предприниматель и депутат Законодательного собрания Ростовской области Владимир Черкезов, Сергей Епифанцев, экс-заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе и бывший вице-президент ОАО "РЖД", депутат Госдумы 4-го созыва от "Единой России" Анатолий Семенченко и Антон Воротилкин, сын еще одного бывшего вице-президента РЖД, а ныне первого заместителя гендиректора "Трансмашхолдинга" Алексея Воротилкина.

Коллапс и надежды 2016 года

В 2016 году вопрос с финансированием проекта тоже не был решен, но финансовое положение самого юридического лица АО "МСК" ухудшилось. 2 ноября 2016 года Межрегиональная инспекция ФНС № 16 по Ростовской области даже арестовала счета МСК в Промсвязьбанке и Юникредит банке из-за возникновения задолженности по уплате налогов.

Но незадолго до этого, 20 октября 2016 года, МСК подписала договор на услуги консультационного характера, целью которых было привлечение инвестиций. Контрагентом по нему стало ООО "СММ Инвест", владельцем которого является Шота Михелс, в далеком прошлом, до поглощения СУАЛом "Волгоградского алюминия", член совета директоров этого завода, в недавнем - один из акционеров потерявшего лицензию Юникорбанка.

Непосредственной целью "СММ Инвеста" в договоре называлось получение МСК банковского кредита в сумме порядка 16 млрд рублей. За эту работу полагалось небольшое фиксированное вознаграждение в размере 3 млн руб., и в перспективе - гигантские по меркам консалтинга отчисления от самой суммы кредита: 5% при получении каждого транша, что в сумме могло дать до 800 млн руб.

Михелс сообщил "Интерфаксу", что принять участие в проекте ПДСЗ летом 2016 года ему предложил Петр Пантелеев. "Его ко мне привел мой близкий человек", - сказал Михелс. Имя этого человека Михелс называть не стал, комментировать появление в договоре весьма необычного положения о пятипроцентных отчислениях - тоже. Пантелеев не ответил на вопрос "Интерфакса", отправленный на электронный адрес МСК.

Бельгийская оптимизация

На первом этапе после достижения договоренностей об участии в проекте Михелс, по его словам, с привлечением внешних специалистов занялся оптимизацией проекта. При планировавшемся объеме инвестиций в $200-250 млн, или 16 млрд руб., и соответствующей мощности предприятия срок окупаемости этого проекта был неприемлемым, сказал он. Поэтому и возникала проблема с поиском финансирования. "Идея была правильная, возможностей реализовать ее не было. Поэтому была задача оптимизировать эту историю, чтобы проект стал привлекательным для кредитных организаций", - сказал Михелс.

В условиях перепроизводства сахара в России и ограниченных из-за его невысокого качества возможностей для экспорта, по словам Михелса, проект надо было адаптировать к потребностям агропромышленного комплекса региона, где сахарная свекла используется в севообороте для повышения урожайности зерновых.

Еще на этапе, когда в проекте фигурировал Sucden, в качестве проектировщика и поставщика оборудования называлась бельгийская компания De Smet Engineers & Contractors (DSEC), входящая в состав французской Moret Industries. У DSEC уже был опыт работы в России - с группой компаний "Эфко".

Михелс возобновил переговоры с DSEC, в ходе которых, по его словам, была достигнута договоренность о разработке нового пакета проектной документации, причем стоимость поставляемого оборудования снижалась с 8 млрд руб. до 5 млрд руб., что вместе с дополнительной экономией на строительно-монтажных работах сокращало совокупный объем инвестиций до 10 млрд руб. Его слова подтверждаются материалами последовавшего затем разбирательства в Арбитражном суде Москвы: в них имеется электронная переписка между Михелсом и представителями DSEC, протокол результатов переговоров о взаимовыгодном сотрудничестве между МСК и бельгийской компанией от 17 марта 2017 года, а также меморандум о взаимодействии от 23 июня 2017 года.

Пресс-служба DSEC не ответила на вопросы "Интерфакса".

Кроме того, по словам Михэлса, были достигнуты договоренности о финансировании проекта - с Commerzbank и группой Credendo. Все эти соглашения были зафиксированы в Бельгии письменно, что подтверждается и судебными документами.

Вся документация, необходимая для проведения госэкспертизы проекта, была предоставлена Пантелееву в июне 2017 года, добавил Михелс.

Кроме того, Пантелеев лично получил заем на текущую работу под поручительство МСК, сказал Михелс. Эта информация подтверждается материалами Никулинского райсуда Москвы и Мосгорсуда. Согласно ним, 20 февраля 2017 года Пантелеев получил 18 млн руб. на 180 дней по ставке 24%.

Шаг назад и банкротства

Предварительные договоренности не переросли в юридически обязывающие, а почему - информации нет. Пантелеев и Илюмжинов не ответили на вопросы "Интерфакса" на этот счет. Михелс высказался так: "К августу 2017 года Пантелеев решил, что не нуждается в моих услугах".

Тогда же - в августе 2017 года - гендиректор МСК перестал и выплачивать проценты по займу, полученному в феврале, свидетельствуют судебные материалы. На настоящий момент в базе данных Федеральной службы судебных приставов за ним по исполнительному листу, выданному Никулинским судом, значится задолженность в размере 23 млн руб. В целом в отношении Пантелеева действуют исполнительные производства на 115 млн руб.

В январе 2020 года Михелс опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru) сообщение о намерении подать заявление о банкротстве Пантелеева. Но до этого дело пока не дошло, а вот заявление Михелса о возбуждении процедуры банкротства в отношении МСК Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и ввел в компании процедуру наблюдения. Это случилось 4 июля 2017 года. Обжаловать это решение МСК не удалось.

Арбитражное расследование

Возбуждение дела о банкротстве МСК - это способ разобраться, куда были потрачены деньги и располагает ли эта компания какими-либо реальными активами, сказал Михелс "Интерфаксу".

Среди них может быть земля - ранее сообщалось, что МСК приобрела в собственность земельный участок площадью 224 га. В 2017 году по "СПАРК-Интерфакс" факт владения землей прослеживается: компания заплатила 1,68 млн руб. земельного налога, еще 2,29 млн руб. по нему числилось в недоимке. За 2018 год таких свидетельств уже нет.

Частью информации внешний управляющий Станислав Старжевский владеет. По его словам, на основании проведенного им анализа финансового состояния должника он сделал вывод о невозможности восстановить платежеспособность МСК.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", у МСК отрицательный денежный поток от текущих операций в размере 6,1 млн руб., инвестиционных операций нет, а величина положительного сальдо от финансовых операций - 5,89 млн руб. Сводный индикатор риска "СПАРК-Интерфакс" высокий.

Старжевский также сообщил "Интерфаксу", что он выявил одну подозрительную сделку. Что это за сделка, управляющий говорить не стал.

Но полного набора информации о МСК у него нет. Он обратился в суд с ходатайством обязать руководство МСК выдать ему перечень имущества должника, бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Среди прочего Старжевского интересовала копия кредитной заявки в Россельхозбанк (РСХБ) на проектное финансирование в размере 1,2 млрд рублей.

"Интерфакс" поинтересовался в РСХБ, вел ли банк переговоры на этот счет. К моменту публикации материала ответа не последовало.

26 июня 2020 года суд первой инстанции удовлетворил ходатайство управляющего о выдаче информации. Во время рассмотрения жалобы МСК на это решение представитель компании говорил, что 15 июня 2020 года все документы уже были направлены. Однако доказательств тому представлено не было, и вторая инстанция оставила определение первой в силе.

Тем не менее, пока, как сообщил Старжевский "Интерфаксу", судебное решение о выдаче информации не исполнено, заверенные копии документов ему не переданы.

Борьба за большинство голосов кредиторов

Кредиторская задолженность МСК, по информации арбитражного управляющего, составляет 30,06 млн руб. Большая часть этой суммы - требования Михелса (27,55 млн руб.), которые перешли ему по договору цессии от Азад Адиль оглы Алиева и вытекают из поручительства МСК по упоминавшемуся выше займу для Пантелеева. Последний, согласно материалам дела, говорил, что погасил долг, но доказательств тому представлено не было, и суд не принял во внимание его утверждения.

Пантелеев также хотел попасть в реестр, как и главный бухгалтер МСК Светлана Рощина. Но их требования (на 70,6 млн руб. и 84,9 млн руб.), основанные на договорах займа, суды двух инстанций отклонили. Причиной стало то, что Пантелеев и Рощина являются участниками компании (доля первого не называется, а за второй, согласно судебным документам, числится 74,99% акций МСК). В этой связи задолженность перед ними, согласно законодательству и разъяснениям высших судов, классифицируется как корпоративные вложения, должна субординироваться и в реестр не включается.

Не стали суды включать в реестр и требования "СММ Инвеста" на 1,1 млрд руб. Компания Михелса посчитала, что в результате ее деятельности МСК получила выгоду в размере 31,3 млн евро в результате удешевления потенциального контракта с DSEC и рублевый эквивалент этой суммы должен быть включен в число требований кредиторов. Суды отвергли этот довод на том основании, что договоренности были предварительными, а переписка на английском языке была представлена в незаверенном виде.

Рассмотрение обоснованности требований еще ряда кредиторов суд отложил на период после завершения процедуры наблюдения. Это налоговые органы (4,9 млн руб. с пенями и штрафами), АО "Гипрониигаз" (413 тыс. руб.) и ООО "АиК" (7,1 млн руб.). Гипрониигаз должен был делать для МСК проектно-изыскательские договоры и сопровождение госэкспертизы проекта газоснабжения. Общая стоимость работ по этому договору составляла 46,95 млн руб. ООО "АиК", которое ранее назвалось "Антонюк и Кольбеккер", тоже занималось проектированием.

Таким образом, в настоящий момент на собрании кредиторов имеет право голосовать только Михелс. Судя по информации "Федресурса", он намерен перевести процедуру несостоятельности МСК в конкурсное производство. Такое решение было принято на первом собрании кредиторов 17 декабря 2019 года. Все документы и ходатайство по его итогам сданы в суд, сообщил "Интерфаксу" внешний управляющий Старжевский.

Туманные перспективы

"De Smet и другие партнеры по-прежнему заинтересованы в проекте", - заявил Михелс "Интерфаксу". По его словам, 7 апреля 2020 года был подписан меморандум на этот счет. Корреспонденту "Интерфакса" Михелс продемонстрировал этот документ во время видеоконференции.

"Надо обеспечивать максимальный мультипликативный эффект, максимально капитализировать возможности земель. Нужно не только производить сахар высокого качества, конкурентоспособный на мировом рынке, нужен биоиндустриальный комплекс, на мощностях которого можно было производить биоэтанол и аналоги пластмасс на основе биополимеров из отходов, как, например, делает французская компания Cristal Union", - добавил Михэлс. Это выгодно, по его словам, и с точки зрения создания эффективных рабочих мест: производство не только сахара, но и другой продукции позволит избежать сезонных сокращений персонала.

Commerzbank и Credendo, по его словам, готовы финансировать сроком на 12 лет покупку любого набора технологий - и только для выпуска сахара, плюс при необходимости для производства биоэтанола и пластмасс. Договоренности таковы, что лимит кредитования будет равен стоимости любого набора из трех возможных технологий плюс 15%, сообщил Михелс.

Руководство МСК, судя по всему, снижение стоимости проекта оставило без внимания. По крайней мере, Илюмжинов весной 2019 года в Китае оперировал старыми цифрами необходимых инвестиций - 16,2 млрд руб., или около $250 млн (хотя по нынешнему курсу эти суммы не эквивалентны - ИФ).

В Китай Илюмжинов ездил, чтобы сформировать новое партнерство - теперь, в апреле 2019 года, соглашение о строительстве завода в Целине было подписано с китайской Harcan Engineering. Подписание контракта, как говорилось, было приурочено к официальному визиту в Китай президента РФ Владимира Путина. 30% капитала для реализации проекта, по словам Илюмжинова, "будут организованы китайской стороной".

Он также заявил, что строительство завода начнется в сентябре 2019 года, а работать он начнет в сентябре 2021-го. Этого не произошло.

"Интерфакс" поинтересовался оценкой ситуации с проектом ПДСЗ у Епифанцева, Черкезова, и Воротилкина-старшего (он может иметь отношение к МСК, так как подавал оставшийся без рассмотрения иск к Алиеву, Михелсу и Пантелееву о признании недействительным упоминавшихся выше договоров поручительства и цессии). Епифанцев сообщил через представителя, что уже долгое время не имеет отношения к МСК. Черкезов и Воротилкин-старший не ответили.

C Шаповальянцем и Воротилкиным-младшим, который в судебных материалах назван акционером МСК, связаться не удалось.

"Нет у него (проекта ПДСЗ - ИФ) судьбы пока. Только идея", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза Ростовской области.