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Минсельхоз увеличит до 8% долю российских семян в посевах сахарной свеклы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В России в 2021 году доля семян отечественной селекции в посевах сахарной свеклы может увеличиться в 2,6 раза, до 8%, сообщает Минсельхоз.

По итогам посевной кампании 2020 года этот показатель составил 3,05% против 0,6% в 2019 году.

Перспективы расширения использования отечественных семян обсуждались на заседании межведомственного координационного совета по развитию селекции, семеноводства и биотехнологии сельскохозяйственных растений, которое провел первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

В 2020 году сравнения семян отечественной и иностранной селекции было заложено порядка 630 демонстрационных площадок под сахарной свеклой. Полученные результаты показали стабильно высокую урожайность российских семян, лучшее качество продукции и максимальную эффективность в определенных природно-климатических условиях, отметили в Минсельхозе. Положительная работа в этом направлении отмечается в Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской и Курской областях, говорится в сообщении.

Минсельхоз рекомендовал свеклосеющим регионам увеличить количество опытно-демонстрационных площадок для посева отечественных семян под урожай сахарной свеклы 2021 года.

Минсельхоз Джамбулат Хатуов

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