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Аэропорты РФ после открытия границ замедлили падение перевозок до 28%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Частичное открытие границ в августе позволило крупнейшим российским аэропортам существенно замедлить падение пассажиропотока.

Как следует из данных Международной ассоциации аэропортов (МАА), которые есть в распоряжении "Интерфакса", в прошлом месяце трафик снизился на 28% к аналогичному периоду прошлого года. Показатель в абсолютном выражении в материалах не приводится.

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По данным МАА, в марте, после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19, перевозки через крупнейшие аэропорты РФ рухнули на 25%, в апреле - на 91%, в мае - на 90%. В июне, после снятия карантинных ограничений в регионах страны, падение замедлилось до 75%, в июле - до 45%.

В августе Россия частично возобновила международные пассажирские авиарейсы: перевозчикам разрешили летать в Лондон, Анкару, Стамбул, Занзибар (Танзания), затем в турецкие Анталью, Бодрум, Даламан, а также в Швейцарию. Правда, полеты пока возможны только из шести городов: Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Россия

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