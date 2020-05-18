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Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Фото: Reuters

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для организации воздушных перевозок, согласно им, авиакомпании не должны заполнять более 50% посадочных мест на борту и рассаживать пассажиров "через одного" в шахматном порядке.

"При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета (количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест)", - говорится в письме Роспотребнадзора в адрес Минтранса и Росавиации.

Кроме того, на этапе регистрации на рейс нужно "исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу". Отмечается, что "непосредственной близостью" считается также расположение двух кресел непосредственно одно за другим. Таким образом, рядом с пассажиром не должно быть других пассажиров сбоку, на таком же кресле на ряд впереди и на ряд позади.

Ведомство отмечает, что такие нормы закреплены в методических рекомендациях Роспотребнадзора от 8 мая.

Коронавирусные рекомендации для авиаперевозчиков

13 мая рекомендации для авиационной отрасли были опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора. В них сообщалось, в частности, что на борту каждого воздушного судна должен быть запас масок и перчаток на каждого члена экипажа и пассажира, причем с учетом длительности полета и необходимости менять маски каждые три часа. Перед входом на борт пассажирам предложат обработать руки антисептиком и при необходимости выдадут маску и перчатки.

Бортпроводники должны быть в масках и перчатках в течение всего полета, своевременно их менять, мыть руки, обрабатывать кожу антисептиками и соблюдать меры личной гигиены. Перед каждым рейсом весь экипаж должен проходить проверку температуры тела, членов экипажа с высокой температурой или признаками инфекционного заболевания к полету не допустят. После полета экипажи будут размещаться на отдых в гостиницах так, чтобы исключить лишние контакты.

Всем пассажирам еду в полете будут давать только в одноразовой посуде. Использованную посуду выбросят только после дезинфекции. Бортпроводники также будут отдельно собирать в пластиковые пакеты использованные маски и перчатки.

Наконец, салон воздушного судна будет тщательно дезинфицироваться, особое внимание должно быть уделено поверхностям, которых часто касаются пассажиры - это поручни, перила, ручки, выключатели. Кухни и туалеты будут дезинфицировать каждые два часа.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что после снятия ограничений на полеты в самолетах будет действовать повышенный режим защиты: использование масок, перчаток и обеззараживание воздуха.

Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус Минтранс Росавиация

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