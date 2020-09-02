Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Глава "Роснефти" предложил Германии поучаствовать в проекте "Восток Ойл"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром вопросы текущего и перспективного сотрудничества "Роснефти" с немецкими партнерами, сообщила компания.

Также на встрече Сечин рассказал о перспективах проекта "Восток Ойл", который реализуется на севере Красноярского края. "Проект "Восток Ойл" вызывает большой интерес у международных инвесторов из разных стран. В случае интереса к проекту со стороны немецкого бизнеса "Роснефть" открыта к рассмотрению различных вариантов сотрудничества", - приводятся в пресс-релизе слова главы российской НК.

Сечин отметил высокую интеграцию России и Германии в энергетической сфере. Объем накопленных взаимных инвестиций России и Германии в сфере энергетики составляет более $20 млрд. В настоящее время Россия удовлетворяет более 30% потребностей Германии в нефти и более 50% - в газе. Кроме того, российский ТЭК является крупным потребителем немецкого оборудования и машиностроительной продукции и обеспечивает занятость десятков тысяч человек в Германии.

В "Восток Ойл" кроме Западно-Иркинского участка уже вошел Ванкорский кластер "Роснефти" - 15 месторождений, крупнейшие из которых Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское. "Роснефть" надеется, что готовая инфраструктура Ванкора позволит существенно ускорить освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре. Кроме того, в "Восток Ойл" должны войти месторождения Восточно-Таймырского кластера - совместного предприятия "Роснефти" и британской BP в этом регионе, где планируется построить более 13 тыс. скважин.

Также "Восток Ойл" включит Пайяхскую группу месторождений "Нефтегазхолдинга", которая принадлежит экс-главе "Роснефти", бизнесмену Эдуарду Худайнатову.

Роснефть Германия

Новости
Экономический кризис

Ford решил сократить 1,4 тыс. штатных сотрудников в США

Ford решил сократить 1,4 тыс. штатных сотрудников в США

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

ВТБ в июле сократил чистую прибыль по МСФО почти в 20 раз

Нефть Brent подешевела до $44,82 за баррель

Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

"Детский мир" пустили в свободное плавание

"Детский мир" пустили в свободное плавание

Международная сахарная корпорация перешла под арбитражное расследование

Международная сахарная корпорация перешла под арбитражное расследование

Netflix полностью локализует сервис в России

Netflix полностью локализует сервис в России

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Экономический кризис

Экономика Австралии вошла в рецессию впервые за 30 лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');