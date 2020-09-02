Глава "Роснефти" предложил Германии поучаствовать в проекте "Восток Ойл"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром вопросы текущего и перспективного сотрудничества "Роснефти" с немецкими партнерами, сообщила компания.

Также на встрече Сечин рассказал о перспективах проекта "Восток Ойл", который реализуется на севере Красноярского края. "Проект "Восток Ойл" вызывает большой интерес у международных инвесторов из разных стран. В случае интереса к проекту со стороны немецкого бизнеса "Роснефть" открыта к рассмотрению различных вариантов сотрудничества", - приводятся в пресс-релизе слова главы российской НК.

Сечин отметил высокую интеграцию России и Германии в энергетической сфере. Объем накопленных взаимных инвестиций России и Германии в сфере энергетики составляет более $20 млрд. В настоящее время Россия удовлетворяет более 30% потребностей Германии в нефти и более 50% - в газе. Кроме того, российский ТЭК является крупным потребителем немецкого оборудования и машиностроительной продукции и обеспечивает занятость десятков тысяч человек в Германии.

В "Восток Ойл" кроме Западно-Иркинского участка уже вошел Ванкорский кластер "Роснефти" - 15 месторождений, крупнейшие из которых Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское. "Роснефть" надеется, что готовая инфраструктура Ванкора позволит существенно ускорить освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре. Кроме того, в "Восток Ойл" должны войти месторождения Восточно-Таймырского кластера - совместного предприятия "Роснефти" и британской BP в этом регионе, где планируется построить более 13 тыс. скважин.

Также "Восток Ойл" включит Пайяхскую группу месторождений "Нефтегазхолдинга", которая принадлежит экс-главе "Роснефти", бизнесмену Эдуарду Худайнатову.