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СМИ узнали о планах "Роснефти" купить Пайяху у Худайнатова

Одновременно "Роснефть" решила продать ряд малорентабельных активов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 16 ноября одобрил сделку по покупке нефтекомпанией Пайяхского месторождения у "Нефтегазхолдинга" (принадлежит экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову), которое должно войти в проект "Восток Ойл". Об этом пишут "Коммерсантъ" и РБК со ссылкой на источники.

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По сведениям "Коммерсанта", одновременно совет утвердил покупку трейдером Trafigura доли 10% в "Восток Ойл" (туда войдут Пайяхское месторождение и месторождения Ванкорского кластера "Роснефти"). Сделка может позволить господину Худайнатову расплатиться с долгами холдинга, а "Роснефти" - завершить консолидацию месторождений "Восток Ойл", пишет издание.

По данным РБК, сделка планируется к началу 2021 года. Три источника издания, близкие к участникам сделки, и федеральный чиновник сообщили, что "Нефтегазхолдинг" Худайнатова может поучаствовать в покупке доли в шести действующих проектах "Роснефти".

В пресс-службе "Роснефти" РБК сообщили, что компания приняла решение "о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства". Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири.

Среди активов, которые "Роснефть" может использовать в сделке, называется "РН-Сахалинморнефтегаз", "Варьеганнефтегаз", "РН-Северная нефть", Талинское месторождение, а также хвостовые активы "Оренбургнефти" и "Самаранефтегаза", пишет "Коммерсантъ". Добыча первых трех перечисленных предприятий в 2019 году составила 5,7 млн тонн нефти. Добыча нефти самого НГХ немного превышает 2 млн тонн.

"Коммерсанту" в "Роснефти" сказали, что "включение Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений в периметр "Восток Ойл" увеличит ресурсную базу проекта на более чем 2 млрд тонн", и тоже подтвердили намерение продать ряд активов "на юге России, Сахалине, в Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири".

Желание выйти из этих активов в "Роснефти" объяснили "тенденциями налогового регулирования, а также ограничением добычи в рамках ОПЕК+ и сложившейся эпидемиологической ситуацией". В компании отметили, что покупателями станут "российские нефтяные и нефтеперерабатывающие компании, нуждающиеся в дополнительной добыче и готовые вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовые взять на себя все социальные обязательства". Данные газеты о том, что покупателем выступил НГХ, в "Роснефти" не стали комментировать.

Пайяхское месторождение (лицензия у "Таймырнефтегаза") с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти должно стать основой для "Восток Ойл". Однако пока Пайяха находится в стадии разведки. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойл" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

По оценкам одного из источников "Коммерсанта", Пайяха может стоить около $5 млрд. По информации других собеседников газеты, "Роснефть" может использовать средства, полученные от Trafigura за 10% в проекте "Восток Ойл", на оплату Пайяхи.

ННК Пайяхское месторождение Роснефть Таймыр Нефтегазхолдинг Эдуард Худайнатов Восток Ойл

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