Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Амурский ГПЗ готов на две трети

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Более половины линейной части проекта расширения газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" сварено, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.

"Мы с вами продолжаем расширение газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". Строим участок от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска и на сегодняшний день уже сварено в нитку больше половины линейной части", - добавил Миллер.

Он также сообщил актуальный процент готовности мегастройки "Амурского ГПЗ" - 2/3: "Сейчас на стройке трудится 30 тыс. рабочих и статус реализации проекта уже составляет 66%".

Газотранспортная система "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. ГТС создала условия для их масштабной газификации и поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2019 году по газопроводу СХВ было прокачано 2,452 млрд куб. м, или на 3% больше уровня предыдущего года.

Проект расширения СХВ предусматривает строительство 352,957 км линейной части от Комсомольска до Хабаровска (диаметром 1200 мм) и установку ГПА на 32 МВт - для дополнительных поставок газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.