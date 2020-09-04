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Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - За торги четверга капитализация Apple упала на 8%, что означает потерю почти $180 млрд. Это рекордное дневное снижение стоимости для любой компании в истории американского рынка, сообщает издание Barrons's.

Тем не менее, капитализация Apple по-прежнему существенно превышает $2 трлн.

Без учета 2020 года предыдущий антирекорд был установлен Facebook, рыночная стоимость которого в июне 2018 года за одну сессию сократилась на $119 млрд (акции подешевели на 19%) из-за негативных прогнозов финансовых показателей на фоне скандала с Cambridge Analytica.

Кроме того, пару дней в марте 2020 года дневное падение капитализации Apple и Microsoft Corp. превышало $150 млрд.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев. Аппетит инвесторов ухудшился после ралли рынка в прошлом месяце.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 807,77 пункта (2,78%) - до 28292,73 пункта. Индикатор продемонстрировал самый существенный однодневный спад с 11 июня.

Standard & Poor's 500 опустился на 125,78 пункта (3,51%) и составил 3455,06 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 598,34 пункта (4,96%) - до 11458,10 пункта.

"Акции демонстрируют существенное снижение в процентном выражении, в особенности технологический сектор, однако это происходит после существенного недавнего ралли. Техсектор долгое не реагировал на фундаментальные факторы", - прокомментировал CNBC эксперт Vital Knowledge Адам Крисафулли.

Днем ранее американский фондовый рынок завершил торги на рекордных уровнях на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

"Хотя мы не ждем нового обвала в ближайшее время, нам не нужны новые максимумы каждый день, чтобы поддержать повышательный тренд", - отметил исполнительный директор Instinet Фрэнк Каппеллери.

Бумаги Facebook подешевели на 3,8%. Компания сообщила, что будет блокировать новую политическую рекламу в своей соцсети за неделю до президентских выборов. Котировки Alphabet упали на 5,1%, Amazon.com - на 4,6%, Netflix - на 4,9%, Microsoft - на 6,2%.

США Apple Facebook Microsoft

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