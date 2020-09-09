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Apple представит новые Apple Watch 15 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc представит новую модель часов Apple Watch на ежегодном мероприятии, которое в этом году состоится 15 сентября в онлайн-формате, сообщает Bloomberg.

Агентство пришло к такому выводу на основании приглашения, которое получили представители СМИ. В нем указано название мероприятия - "Время летит".

Презентация нового iPhone ожидается не раньше октября. Как отмечает Bloomberg, смартфон будет отличаться от предыдущей модели дизайном, камерой, а также поддерживать 5G.

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Apple готовится выпустить Apple Watch в бюджетном и более дорогом варианте, а также новый планшет iPad Air. Помимо этого, компания работает над уменьшенной моделью колонки HomePod и новыми наушниками, которые могут быть представлены до конца года.

Apple в этом году также может выпустить первый компьютер Mac с процессором собственного производства.

Обновление программного обеспечения для iPhone и iPad должно выйти уже в сентябре, для Apple Watch, Apple TV и Mac - позже осенью.

Решение провести ежегодную презентацию новой продукции виртуально было принято в связи с пандемией и после того, как в июне компания успешно провела в таком формате конференцию разработчиков.

Акции Apple дорожают на 3,6% на предварительных торгах в среду после падения на 6,7% по итогам основной сессии во вторник.

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