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Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цена на нефть в 2021 году, скорее всего, будет на уровне $50-55 за баррель, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

При этом он не исключил, что цена может достичь $65 за баррель. "Я вполне допускаю это", - сказал министр на виртуальном саммите GMIS 2020, комментируя прогноз Goldman Sachs.

В то же время Новак считает, что динамика будет более волатильной и цены будут колебаться в коридоре $50-55.

Глава Минэнерго РФ также заявил, что на нефтяном рынке сохраняется много неопределенностей, но их меньше, чем в апреле. "Мы оптимистичны насчет восстановления спроса", - сказал он.

"Сегодня ситуация гораздо более понятная, чем в апреле. Данные довольно оптимистичные", - добавил министр.

"Мы смотрим с оптимизмом, что вакцина предотвратит вторую волну пандемии. Вирус становится слабее, и появляются лекарства", - пояснил Новак.

Александр Новак Минэнерго

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