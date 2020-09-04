Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

Petropavlovsk начал менять органы управления на рудниках

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Petropavlovsk в конце августа досрочно прекратил полномочия совета директоров дочернего "Албынского рудника" и назначил в него новых людей.

Как следует из материалов Амурского арбитража, ими стали временный CEO Petropavlovsk Максим Мещеряков, а также Владимир Кузнецов и Александр Мартинович.

Оперативно получить комментарий компании не удалось. Но, возможно, речь об Александре Мартиновиче, который работал с Мещеряковым в "АГД Даймондс" (у того другое отчество - Леонидович, а не Анатольевич, как указано в картотеке дел, но в судебных документах встречаются опечатки), и выходце из "АЛРОСА" и "Нафта Москва" Владимире Кузнецове, с которым Мещеряков вместе входил в совет директоров банка "Возрождение" и работал в компании "Бонум менеджмент".

ИнтервьюОснователь Petropavlovsk: Я считаю, компания и сейчас недооцененаОснователь Petropavlovsk: Я считаю, компания и сейчас недооцененаЧитать подробнее

"Бонум менеджмент" – структура Bonum Capital, крупного миноритария Petropavlovsk с долей порядка 3%. Ее основателем и владельцем является Мурат Алиев, бывший топ-менеджер группы "Нафта Москва" Сулеймана Керимова. Мещеряков – бывший гендиректор компании "Бонум менеджмент", Кузнецов был замгендиректора по экономике и финансам, они представляли Bonum в совете директоров банка "Возрождение".

Непосредственно до назначения в Petropavlovsk Мещеряков руководил оловянным проектом Traxys в России. Но ранее он входил в совет директоров "АГД Даймондс", в 2008-2014 годах возглавлял АГД как гендиректор. "АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча") - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи.

По состоянию на начало 2020 года в совет директоров "Албынского рудника" входили основатель Petropavlovsk Павел Масловский, глава "УК "Петропавловск" Сергей Ермоленко и еще 6 человек.

В компетенции совета директоров смена гендиректора рудника. На данный момент она невозможна, поскольку суд Амурской области в качестве предварительных обеспечительных мер вынес запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ по всем рудникам и управляющей компании Petropavlovsk.

Планируются ли изменения в руководстве других рудников, пока неизвестно.

Petropavlovsk с конца июня находится в состоянии корпоративного конфликта. Разногласия обнаружились на годовом собрании акционеров, когда Масловский и еще несколько директоров не прошли в СД головной компании. Временным CEO Petropavlovsk в середине августа был назначен Максим Мещеряков. Но о его "категорическом неприятии" заявил профсоюз "Покровского рудника". Руководители рудников и УК, в том числе Ермоленко, направили письмо совету директоров с просьбой раскрыть дополнительную информацию о Мещерякове.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.

Petropavlovsk Албынский рудник Максим Мещеряков Павел Масловский

Новости по теме

Новости

Вице-премьер Григоренко возглавил набсовет ВЭБ вместо Мишустина

Вице-премьер Григоренко возглавил набсовет ВЭБ вместо Мишустина

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Глава Smith & Wesson заявил о беспрецедентном спросе на оружие в США

"Яндекс" выделит направление беспилотных авто в отдельную компанию

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

Россельхознадзор запретил транзит по РФ скота и птицы с Украины

Россельхознадзор запретил транзит по РФ скота и птицы с Украины

Возросшие риски санкций могут сделать Минфин РФ более сговорчивым. Обзор

Россия и Белоруссия договорились об оплате поставок энергоносителей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');