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Основатель Petropavlovsk снова не попал в состав совета директоров

Основатель Petropavlovsk снова не попал в состав совета директоров
Основатель Petropavlovsk Павел Масловский
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Petropavlovsk после внеочередного собрания остается в том же составе, что и после годового: представитель крупнейшего акционера Petropavlovsk, компании "Южуралзолото" (ЮГК), Максим Харин и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Катя Рэй и Шарлотта Филиппс.

Как следует из сообщения Petropavlovsk, основатель компании Павел Масловский в совет снова не прошел.

Майкл Кавана - один из независимых директоров, предложенных Prosperity, набрал нужное количество голосов. Но параллельно акционеры проголосовали за предложение другого акционера, Everest, отстранить директоров, которые могут быть избраны. Поэтому его назначение оказалось невозможно.

Также акционеры Petropavlovsk поддержали предложение Everest инициировать независимую экспертизу сделок и соглашений Petropavlovsk за последние три года.

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Petropavlovsk

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