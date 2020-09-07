Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен большинства blue chips, несмотря на негативные сигналы с мировых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, при этом лидируют в росте акции Polymetal и "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2934,4 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1224,75 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 75,53 рубля (+0,09 рубля), золото - $1936,3 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,4%), "Яндекса" (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,6%, до 17,308 тыс. руб.), "АЛРОСА" (+0,5%), МТС (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), Московской биржи (+0,3%), ММК (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), НЛМК (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал дивиденды по результатам I полугодия 2020 года в размере 240,18 рубля на акцию, сообщила компания. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 20 октября.

Просели акции "Северстали" (-1,1%), UC Rusal (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), акции "Магнита" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, внешний фон остается сравнительно неблагоприятным для российского рынка акций. В частности, фьючерсы на нефть Brent торгуются заметно ниже уровня закрытия, зафиксированного в пятницу, 4 сентября, после выхода сообщений о снижении Саудовской Аравией цен на нефть с поставкой в октябре. Между тем данные технического анализа предполагают поддержку в диапазоне 1170-1200 пунктов по индексу РТС.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, в США инвесторы в пятницу продолжили распродавать акции компаний технологического сектора, хотя статданные Минтруда США показали, что уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось.

В понедельник еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за сентябрь, а Япония сообщит об изменении объема ВВП за 2 квартал. Во вторник, 8 сентября, еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2 квартал. В среду, 9 сентября, Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август. В пятницу Британия сообщит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию изменения уровня вакансий и текучести рабочей силы за июль в среду. В четверг в Соединенных Штатах выйдет индекс цен производителей за август и будет объявлено об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Знаковых отчетов на неделе не ожидается.

В США в пятницу индексы снизились на 0,6-1,3%, на фоне снижения стоимости акций технологических компаний (Nasdaq снизился на 1,3%, днем ранее индикатор упал на 5%).

Индикатор S&P 500 в августе поднялся на максимальные за последние 34 года 7%, а в первые два дня сентября прибавил еще 2,3% и обновил рекорд накануне распродажи, начавшейся в четверг, отмечает MarketWatch.

В начале торгов в пятницу фондовый рынок США рос после того, как министерство труда Штатов сообщило, что безработица в стране в прошлом месяце упала до 8,4% с июльских 10,2% при ожидавшемся аналитиками снижении до 9,8%. Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 1,371 млн, при прогнозах роста на 1,4 млн.

Тем временем аналитики BofA Securities повысили прогноз американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 3250 пунктов с ранее ожидавшихся 2900 пунктов. Это на 5,9% ниже значения индикатора на закрытие рынка в четверг (3455,06 пункта).

В Азии преобладает негативная динамика индексов акций

В понедельник преобладает негативная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снижается на 1,9%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%), инвесторы оценивают данные о внешней торговле КНР в августе.

Объем китайского экспорта в августе вырос больше, чем ожидалось, на фоне повышения глобального спроса вслед за снятием карантинных мер по многих странах мира.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 9,5% относительного того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Рост был отмечен по итогам третьего месяца подряд и стал самым быстрым с марта 2019 года. Эксперты в среднем ожидали повышения на 7,1%, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть продолжили снижение

На нефтяном рынке цены также продолжают снижение на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $42,07 за баррель (-1,4% и -3,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $39,11 за баррель (-1,7% и -3,9% в пятницу).

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.

Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в ряде стран, в том числе, в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.