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Доллар подорожал почти на 14 копеек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рубль дешевеет к бивалютной корзине на "Московской бирже" в понедельник утром на опасениях о расширении антироссийских санкций и вслед з дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,55-75,67 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 13,75 копейки к уровню закрытия пятницы и составил 75,57 рубля за доллар. Евро подорожал на 21,75 копейки до 89,44 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 17,4 копейки, до 81,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,77 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,66 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на опасениях расширения антироссийских санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального и на фоне дешевеющей нефти. В то же время внимание трейдеров переключается на очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.

На прошлой неделе курс евро к доллару поднялся выше отметки в $1,2 впервые с мая 2018 года, после чего быстро перешел к падению на сигналах обеспокоенности ЕЦБ существенным укреплением европейской валюты за последнее время. Руководители ЕЦБ опасаются, в частности, что укрепление евро может еще больше ослабить инфляцию и усилить необходимость наращивания монетарного стимулирования, сообщила Financial Times со ссылкой на представителей ЕЦБ.

В пятницу евро подешевел в паре с долларом по итогам четвертой сессии подряд.

В марте ЕЦБ запустил стимулирующие программы общим объемом порядка $3 трлн, чтобы поддержать экономику, оказавшуюся в кризисе из-за пандемии COVID-19.

Биржи США в понедельник, 7 сентября, закрыты в связи с праздником (День труда).

Нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель. Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,55%, до $42 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на 3,2%. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели в Нью-Йорке на 1,86%, до $39,03 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе, в США и Индии, отмечает Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

Мосбиржа ЕЦБ Алексей Навальный Saudi Aramco США

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