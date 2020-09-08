Кому конкурент российский СПГ в Европе, и в чем выгода страны. Обзор

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский сжиженный природный газ вступил в конкуренцию с российским трубопроводным газом на европейском рынке, заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин на форуме "ТЭК России в XXI веке".

"Все-таки СПГ - это определенная конкуренция трубопроводному транспорту, в том числе или в первую очередь за границей. Конкуренция трубопроводному транспорту, на котором зиждется "Газпром". Заявления о том, что нет на самом деле никакой конкуренции, это, наоборот, вытеснение потенциального СПГ из Америки - это не так, вы же понимаете, что это нет", - заявил сенатор.

"Преференция для СПГ просто беспрецедентна, в том числе в том, что с газа "Ямала СПГ" в ближайшее десятилетие казна не получит ни копейки", - добавил Важенин.

Важенин отметил, что в стратегии развития производства СПГ в России преобладают проекты "НОВАТЭКа", а эта компания "на 50% не российская, пока на 50%". "Так вот, все-таки это доля российская или не российская?" - размышляет сенатор.

В связи с этим Важенин спросил представителя Минэнерго: "Насколько верным путем мы идем, насколько правильна эта идеология, которую мы выбираем на сегодняшний день?"

Минэнерго возражает

Заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики РФ Дмитрий Шведов не стал ничего говорить о том, какой газ с каким конкурирует в Европе, но не согласился с представлением о единоличном участии "НОВАТЭКа" в развитии СПГ.

"Что касается единоличного развития СПГ "НОВАТЭКа", я с этим не соглашусь. Я назвал бы как минимум еще два проекта, которые уже подтверждены, в стадии разработки - это Балтийский СПГ "Газпрома" (интегрированный комплекс по переработке и сжижению газа в Усть-Луге - ИФ) и развитие СПГ на Дальнем Востоке, что тоже происходит уже в рамках уже существующих проектов на Сахалине. Мы подсчитывали мощности всех проектов, которые заявлялись за последние несколько лет различными компаниями, и, кроме уже упомянутых "НОВАТЭКа" и "Газпрома", там присутствовали и "Роснефть", и различные независимые игроки. Но более всего активность проявляли компании, заинтересованные в производстве малотоннажного СПГ. В общих объемах производства они не так заметны, но для социальной политики СПГ, может быть, даже важнее... даже так и есть, чем крупнотоннажные СПГ".

Представитель Минэнерго назвал льготы "Ямалу СПГ" оправданными, так как они позволяют развивать российскую промышленность, обслуживающую проекты по сжижению природного газа.

"Предоставленные ямальскому сжиженному природному газу беспрецедентные льготы, то они, в принципе, экономически обоснованы, и результаты их работы мы уже видим сейчас. Четвертая очередь завода "Ямал СПГ" все-таки делается на отечественном оборудовании. Если бы не было предыдущих трех очередей, наверное, мы бы ее увидели очень нескоро", - уверен Шведов.

"На проекте "Арктик СПГ 2" ни в сравнение больше отечественного оборудования, чем было на предыдущем проекте "НОВАТЭКа". Мне кажется, эта тенденция будет сохраняться, и в скором времени мы получим если не полностью российскую, то с преобладающей долей локализации отечественную технологию производства СПГ", - добавил он.

Представитель министерства также выразил уверенность, что, "несмотря на рост доли СПГ, в абсолютных цифрах добыча и объем поставок трубопроводного газа не будут уменьшаться". По его словам, они будут оставаться "либо на прежнем уровне, либо расти, по нашим ожиданиям".

Промышленность не успевает

Сенатор Важенин также упрекнул Минпромторг за недостаточно амбициозные планы по развитию производства отечественного оборудования для СПГ.

"На "Ямале СПГ" было примерно 85% оборудования импортного производства. К сожалению, технологии, которые применяются в крупнотоннажном и малотоннажном СПГ, на сегодняшний день импортные", - посетовал он.

Важенин перечислил целевые показатели импортозамещения в сфере СПГ. Они предусматривают рост российской доли на 15-20 процентных пунктов с сохранением доминирующей доли иностранного производства. "Ну, я не считаю это прорывом, прорывом для наших технологий, науки, промышленности", - заявил он

"Я думаю, что Минпромторг здесь очень инерционно работает, и просьба, чтобы Минэнерго тоже подстегивало, проводило более интенсивную работу в этом направлении Минпромторга", - попросил сенатор.