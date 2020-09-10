Сбербанк готов профинансировать "Арктик СПГ-2" более чем на 2,7 млрд евро

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России готов профинансировать проект "Арктик СПГ-2" в объеме, большем чем ранее инвестировал в "Ямал СПГ" (2,7 млрд евро), сообщил через пресс-службу зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

"У нас уже есть положительный опыт при кредитовании "Ямал СПГ", поэтому мы готовы наращивать свой риск-аппетит в отношении подобных проектов. Решение о финансировании мы планируем принять до конца этого года. По нашим предварительным оценкам, объем финансирования Сбербанка может превысить аналогичный показатель по проекту "Ямал СПГ", который составлял 2,7 млрд евро", - сказал он.

По словам топ-менеджера, банк считает "Арктик СПГ-2" перспективным проектом и заинтересован выступить партнером в его финансировании, как и других новых СПГ-проектов группы "НОВАТЭК".

"Реализация проектов по производству сжиженного газа - это, безусловно, тренд на рынке углеводородов. Такие проекты повышают технологичность нефтегазового сектора страны и позволяют открывать новые рынки для российского сырья за счет морской транспортировки на дальние расстояния", - объяснил Попов.

Успешная реализация "Ямал СПГ" группой НОВАТЭК, инвестиционная стадия и выход на проектные мощности которого были осуществлены в заявленные сроки с соблюдением оговоренных требований, говорит о высокоэффективном опыте группы в управлении такими проектами, считает он.

ООО "Арктик СПГ 2" реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ) в целях снижения капитальных затрат и минимизации воздействия на экологию Арктического региона России. Участниками проекта являются: ПАО "НОВАТЭК" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и консорциум Mitsui и JOGMEC (10%).