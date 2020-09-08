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Глава ЦБ РФ сочла неправильным менять цель по инфляции сейчас

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Менять цель по инфляции сейчас было бы неправильным, это может снизить доверие к денежно-кредитной политике (ДКП), считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нет, конечно, не считаю (что появились основания для изменения цели по инфляции - ИФ). Это вообще считаю неправильным. (. . .) Под эту текущую инфляцию конъюнктурно менять цель по инфляции - это как раз верный путь к тому, чтобы снизить доверие к денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина на Московском финансовом форуме.

Она отметила, что цель по инфляции "вблизи 4%" выбиралась осознанно. Это выше, чем во многих других странах, но в России другая структура экономики и структура цен, большая неоднородность между регионами и отраслями.

"На мой взгляд, конечно, цель по инфляции не надо так быстро менять, и денежно-кредитная политика действует с лагом. Мы все это должны учитывать и очень аккуратно к этому подходить, анализируя, накапливая опыт", - отметила председатель ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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