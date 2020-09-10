ЦБ ожидает замедления роста цен уже в IV квартале

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Текущие темпы роста цен в России снизятся, это будет заметно уже в четвертом квартале 2020 года, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он заявил это на международном банковском форуме "Казначейство-2020", организованного СРО "Национальная финансовая ассоциация".

По его словам, текущий темп роста цен в сезонно сглаженном выражении составляет около 4% или чуть ниже. События, которые происходили последние полгода, сделали замеры инфляции "более шумными", ее стало сложнее интерпретировать, добавил зампред ЦБ.

"Годовая инфляция, как вы знаете, по итогам августа была 3,6%, но мы исходим из того, что на горизонте остатка этого года и следующего года дезинфляционное влияние спроса будет превалировать и по мере исчерпания эффекта отложенного спроса после снятия ограничений, по мере смягчения ограничений и перестройки производственных цепочек, их оптимизации у нас будут меньше действовать факторы предложения", - отметил Заботкин.

По июльскому прогнозу Банка России, инфляция в стране в 2020 году составит 3,7-4,2%, в 2021 году - 3,5-4%.

"В целом мы предполагаем, что нашими мерами денежно-кредитной политики мы сможем удержать инфляцию по итогам следующего года вблизи цели, но, скорее всего, с точки зрения текущих темпов рост цен у нас будет некоторый период более низкого темпа в течение первого полугодия следующего года", - добавил зампред ЦБ.