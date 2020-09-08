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Суд взыскал экс-руководства банка "БФГ-кредит" почти 42 млрд рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце августа частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка девяти физлиц, ранее контролировавших признанный банкротом московский банк "БФГ-кредит", на сумму 41,6 млрд рублей.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд решил солидарно взыскать с бывших члена совета и президента группы "БФГ" Юрия Глоцера, председателя совета директоров банка Евгения Мафцира, председателя правления банка Павла Дойнова и члена правления Михаила Дорогинина в пользу банка 41,6 млрд рублей.

При этом суд отказал АСВ в привлечении к субсидиарной ответственности бывших заместителя председателя правления Владимира Рассадина, членов правления Бориса Ерцева и Александра Швецова, главного бухгалтера Натальи Ткачук и начальника кредитного управления Алексея Горлина.

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Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 24 августа подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 3 июня частично удовлетворил заявление АСВ о принятии мер обеспечения по иску агентства. Суд в июне арестовал имущество Мафцира и Дойнова. При этом суд отказал в принятии мер обеспечения в отношении остальных ответчиков.

Это было повторное рассмотрение дела о принятии мер обеспечения.

Арбитражный суд Московского округа 21 января оставил в силе отказ судов нижестоящих инстанций арестовать имущество ответчиков на сумму 41,6 млрд рублей. Суд тогда пришел к выводу, что "заявленные меры не являются соразмерными требованиям в рамках обособленного спора, не обеспечивают баланс интересов сторон".

Заявление АСВ поступило в суд 29 апреля 2019 года.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "БФГ-кредита" с 27 июля 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал должника несостоятельным (банкротом) в сентябре 2016 года. В отношении него было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

"БФГ-кредит" по итогам второго квартала 2016 года занял 104-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

БФГ-кредит АСВ

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