Три бывших сотрудника банка "БФГ-кредит" арестованы по делу о растрате 13 млрд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывших сотрудников банка "БФГ-кредит" Алексея Горлина и Михаила Дорогонина, по делу о растрате 13 млрд рублей, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 18 июня была отправлена под домашний арест еще одна бывшая сотрудница банка Юлия Финкельштейн.

17 июня о задержании всех троих сообщил Следственный комитет. Дорогинину, Горлину и Финкельштейн предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).

Ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов. По версии следствия, они в 2014-2016 годах похитили деньги банка и скрылись за границей после выявления преступления.

"БФГ-кредит" лишился лицензии 27 июля 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом в сентябре 2016 года.

"БФГ-кредит" по итогам второго квартала 2016 года занял 104-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".