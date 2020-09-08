Структура австралийского Macquarie вышла из капитала "Энел Россия"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - MRIF Cyprus Investments 3 Limited (структура австралийского фонда Macquarie) снизила долю в ПАО "Энел Россия" с 5,82% до 0%, следует из раскрытия энергокомпании.

Корпоративное событие произошло 26 августа, говорится в сообщении. В раскрытии "Энел Россия" нет информации о судьбе этих акций.

Фонд Macquarie входил в состав акционеров "Энел Россия" через консорциум с РФПИ и ближневосточным инвестфондом AGC Equity Partners: все три стороны имели равные доли в консорциуме - 33,33%. В сумме им принадлежало 19% акций энергокомпании. Однако как следовало из предыдущих раскрытий "Энел Россия", в конце лета 2020 года консорциум распался, и каждый его участник получил акции генерирующей компании в самостоятельное владение.

Ранее еще один из основных акционеров "Энел Россия" Prosperity Capital также существенно снизил долю в энергокомпании - с 7,7% до 4,87%.

В феврале 2020 года "Энел Россия" приняла новую стратегию на 2020-2022 годы после продажи одного из своих основных активов - угольной Рефтинской ГРЭС. "Энел Россия" в новой стратегии установила фиксированный размер дивидендов по итогам 2019-2021 годов - в размере 3 млрд рублей в год.

Основным акционером "Энел Россия" является итальянская Enel S.p.A. с долей 56,4%. В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также строящиеся ветропарки в Мурманской и Ростовской областях.