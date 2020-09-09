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Brent подешевела до $39,6 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в среду. Днем ранее они упали до минимумов за период с середины июня.

К 8:02 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,45%), до $39,6 за баррель. Днем ранее Brent подешевела на $2,23 (5,3%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,23 (0,63%) - до $36,54 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $3,01 (7,6%).

"Не было выраженного катализатора этого движения, однако укрепление доллара и снижение фондовых рынков не улучшили настроения не только на нефтяном рынке, но и в целом в сырьевом комплексе", - заявили S&P Global Platts аналитики ING.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов. В их числе окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. В августе Китай импортировал 11,23 млн б/с по сравнению с 12,13 млн б/с месяцем ранее и рекордными 12,99 млн б/с в июне. Однако в годовом выражении импорт в прошлом месяце вырос на 12,6%.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Brent подешевела на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Brent WTI США Минэнерго Китай Saudi Aramco Азия

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