Доллар и евро подорожали еще на 11 копеек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Курс рубля дешевеет к бивалютной корзине на "Московской бирже" в среду на негативных сигналах с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,29-76,49 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар и евро подорожали на 11,25 копейки до 76,39 рубля и 89,92 рубля соответственно. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 11,25 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,8 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,56 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Давление на инвесторов оказывают проблемы у компании AstraZeneca с испытанием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также усиление напряженности в американо-китайских отношениях.

Клинические испытания вакцины AstraZeneca были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников, сообщила компания во вторник. Отмечается, что это недомогание может быть и не вызвано вакциной. Однако ситуация требует проверки.

Президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Штатов от бизнеса с Китаем.

Сенат США проведет голосование по законопроекту о мерах по борьбе с последствиями COVID-19, сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Документ включает в себя федеральное пособие по безработице в размере $300 в неделю до конца года, $105 млрд для школ и дополнительные $16 млрд для тестирования на коронавирус.

Отмечается, что для принятия законопроекта республиканцев, предусматривающего выделение дополнительных $500 млрд, потребуется 60 голосов. Ожидается, что законопроект не получит такой поддержки из-за сильной оппозиции демократов.

Внимание трейдеров направлено на заседание ЕЦБ в четверг, 10 сентября, поскольку его итоги могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса евро с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой Центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать новости о политике Алексее Навальном. Германия проинформировала остальных членов "группы семи" о результатах проведенного специалистами исследования его состояния. Главы МИД стран G7 осудили "самым решительным образом подтвержденное отравление Алексея Навального". Министры пообещали тщательно следить за тем, "как Россия реагирует на международные призывы к предъявлению объяснений ужасного отравления Навального".

Лидеры комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам потребовали от Белого дома провести расследование из-за ситуации с Навальным. Авторами письма стали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.

В письме конгрессмены указывают, что закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения предполагает, что в течение 60 дней должно быть определено, имело ли место использование химоружия, и факт применения будет установлен, то начинается процесс подготовки санкций в отношении нарушителей.

"Если российские власти вновь решили применить химоружие против одного из своих граждан, то дополнительные санкции должны быть введены", - пишут Энгел и Маккол.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду, а во вторник они упали до минимумов с середины июня. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,55% - до $39,56 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 5,3%. Октябрьские фьючерсы WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,68% - до $36,51 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на 7,6%.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.