Аkron заявил об обыске в своем офисе в Тольятти

Действия следователей компания связала с результатами налоговой проверки

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления Следственного комитета по Москве провели обыски в офисе управляющей компании ГК "Akron Holding" в Тольятти, сообщил пресс-секретарь компании Алексей Семенов.

Он добавил, что оперативно-розыскные действия связаны с выездной налоговой проверкой в отношении одной из компании холдинга.

Решение по результатам выездной налоговой проверки в отношении дочерней компании еще не вступило в силу, в Akron с выводами налоговиков "категорически не согласны", добавил собеседник агентства. Результаты проверки компания обжалует в вышестоящем налоговом органе и в суде.

"Руководство холдинга убеждено, что все ранее проводимые мероприятия налогового контроля в рамках проверки были достаточны для получения информации налоговым органом, поэтому мы считаем действия представителей следственных органов избыточными", - сказал представитель компании.

Он не уточнил сумму налоговых претензий.

Семенов уточнил, что обыски проходили сразу в нескольких офисах ГК "Akron Holding" в отношении дочерней компании ООО "Самарская Металлоломная Компания", были изъяты финансовые документы и частично оргтехника.

"Ранее налоговая инспекция N27 Москвы составила акт на начисления в размере 400 млн рублей в отношении "Самарской Металлоломной компании". Решение налогового органа еще не вступило в силу, оно будет обжаловано в вышестоящей налоговой инстанции в конце сентября. Наше мотивированное возражение по озвученной сумме было должным образом задекларировано и в данный момент находится на рассмотрении", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, если налоговая инспекция не примет доводы компании, то последует обращение в Арбитражный суд.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями ФНС и СКР по этому поводу.

АО "Акрон Холдинг" зарегистрировано в Тольятти, 100% акций владеет кипрская Rusmetal Investments Limited.

ГК "Akron Holding" - российский промышленно-металлургический холдинг полного цикла, специализирующийся на заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств, бытовой техники и электроники. Холдинг имеет в своем активе 11 металлургических заводов по производству продукции из вторичного металла, плоского проката, электротехнических изделий, а также кабельно-проводниковой продукции. Холдинг представлен в 22 регионах России и странах СНГ, штат компании около 8000 сотрудников.