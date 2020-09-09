LVMH отказалась от покупки Tiffany

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE не сможет завершить покупку американской Tiffany & Co в соответствии с соглашением, заключенным в ноябре 2019 года, сообщила французская компания в пресс-релизе.

Совет директоров LVMH рассмотрел обращение министерства иностранных дел Франции, которое попросило компанию отложить завершение покупки до 2021 года из-за угрозы введения пошлин на французские товары в США.

В обоснование своего решения LVMH также приводит запрос Tiffany о переносе крайнего срока закрытия сделки до 31 декабря.

"При нынешних обстоятельствах группа LVMH не сможет завершить покупку Tiffany & Co.", - говорится в сообщении.

Ранее компании уже переносили дедлайн на три месяца - до 24 ноября. По условиям соглашения, заключенного компаниями в ноябре 2019 года, LVMH планировала заплатить за Tiffany $16,2 млрд.

Tiffany, в свою очередь, сообщила в среду, что подала иск против LVMH в штате Делавэр. В американской компании считают, что LVMH не может отказаться от сделки, заявляя о нарушении ее условий со стороны Tiffany или ссылаясь на "патриотические обязательства".

Котировки Tiffany упали на 8,7% на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду. Бумаги LVMH в Париже дешевеют на 1%.