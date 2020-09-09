Рубль вечером продолжил активно дорожать к доллару и евро

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили снижение на Московской бирже в среду вечером, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике мировых рынков и активно растущей нефти.

Курс доллара США составил 75,42 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 86 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,07 руб./EUR1, подешевев на 74 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 81,15 копейки - до 81,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря внешнему позитиву. Ведущие мировые биржи уверенно поднимаются, так как инвесторы надеются на экономическое восстановление и новые монетарные стимулы. Это позволяет участникам внутреннего валютного рынка приступить к закрытию позиций и фиксации прибыли после сильного падения рубля в предыдущие дни. Цены на нефть вечером в среду также заметно усилили рост после того, как накануне оба эталонных контракта подешевели до минимума с середины июня.

"Антикоронавирусный" законопроект республиканцев и заседание ЕЦБ

Сенат Конгресса США проведет голосование по законопроекту о мерах по борьбе с последствиями COVID-19, сообщили СМИ со ссылкой на лидера республиканского большинства Митча Макконнелла. Документ включает федеральное пособие по безработице в размере $300 в неделю до конца года, $105 млрд для школ и дополнительные $16 млрд для тестирования на коронавирус. Для принятия законопроекта республиканцев, предусматривающего выделение дополнительных $500 млрд, потребуется 60 голосов. Ожидается, что законопроект не получит такой поддержки из-за сильной оппозиции демократов.

Внимание трейдеров направлено на заседание ЕЦБ в четверг, 10 сентября, поскольку его итоги могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса евро с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой Центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, в начале недели на глобальных площадках наблюдалась понижательная коррекция, локомотивом которой выступили США, где инвесторы были не готовы поддерживать рост рынка в условиях остающейся в далеком от докризисного состояния экономики.

"В среду снижение большинства мировых рынков приостановилось, и в отсутствие видимых негативных поводов оно вряд ли возобновится прямо сейчас. Рубль в начале недели также ощутимо снизился, что стало реакцией на целый ряд факторов, сформировавших негативный фон. Среди них наиболее существенным остается резкое обострение внешнеполитической обстановки, которое делает инвестиции в российский сегмент более рискованными для иностранцев. Непосредственно на курс влияет и подешевевшая до $40 за баррель Brent нефть, ранее длительный период державшаяся вблизи $45 за баррель. Чуть меньшее влияние на котировки российской валюты оказали снизившиеся интервенции Минфина", - сказал Кадулин.

"Тем не менее, все эти факторы по совокупности привели к ослаблению российской валюты по отношению к доллару до минимальных уровней с конца апреля. В ходе торгов среды рубль отыграл часть этих потерь, а пара "доллар-рубль" опустилась ниже 76 руб./$1. В том случае, если на фондовые рынки, а за ними и на рынок нефти вернется умеренный позитив, то можно ожидать укрепления рубля до 75 руб./$1, хотя давление геополитики и фундаментальных факторов сохраняется", - подчеркивает эксперт.

Ситуация с Навальным

Участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать новости относительно оппозиционного политика Алексея Навального.

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России заявил, что ситуация вокруг Навального не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня. В этой связи он сослался на соответствующие заявления ЕС, НАТО, G7, а также многих других государств, сообщили в среду в посольстве Германии в РФ.

"Посол фон Гайр изложил однозначную позицию Федерального правительства по этому вопросу: господин Навальный стал жертвой совершенного в России преступления, в ходе которого было применено разработанное в России нервнопаралитическое отравляющее вещество группы "Новичок", что подтверждается лабораторными исследованиями", - говорится в пресс-релизе германской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что ,"таким образом, России теперь необходимо предоставить объяснения по поводу данного осуждаемого международным сообществом применения на ее территории нервнопаралитического отравляющего вещества, использованного в ходе покушения на российского гражданина и оппозиционного политика".

"Посол сообщил, что в связи с использованием запрещенного химического отравляющего вещества также была проинформирована и вовлечена в процесс расследования обстоятельств дела ОЗХО, которая осуществляет надзор над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и участницей которой также является Россия", - заявили в посольстве.

Поддержку рублю оказал спрос на активы РФ на аукционах Минфина

Тем временем, поддержку рублю оказывает и спрос на российские активы в ходе аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29013 с погашением 18 сентября 2030 года составила 96,2691% от номинала, говорится в сообщении ведомства. Всего было продано бумаг на общую сумму 111 млрд 737 млн рублей при спросе 207 млрд 148 млн рублей. Выручка от аукциона составила 108 млрд 461 млн рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года составила 98,6341% от номинала. Всего было продано бумаг на общую сумму 46 млрд 769 млн рублей при спросе 101 млрд 427 млн рублей. Выручка от аукциона составила 46 млрд 351 млн рублей.

"Рубль начал отыгрывать потери после нескольких дней ослабления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3050 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,38% на день, 4,43% на неделю и 4,55% на месяц. Рынок ОФЗ вновь подтверждает, что спрос на высокодоходные российские инструменты остается высоким. (. . .) Минфин согласился на более высокую премию, и, как результат, спрос не заставил себя ждать. Как правило, ОФЗ с переменным купоном пользуются более высоким спросом, когда возрастает вероятность завершения цикла снижения ставки или даже растут ожидания повышения ставки в будущем", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Накануне, 8 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме дала осторожный сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП): есть пространство для снижения ключевой ставки, но надо думать, использовать ли его и когда. Она отметила, что в России, как во многих других странах, пока нет проблемы низких ставок, так как они сравнительно более высокие, хотя и на низком уровне.

Между тем ЦБ РФ сообщил, что основными покупателями на августовских аукционах по размещению новых ОФЗ выступили системно значимые кредитные организации (СЗКО, в этот список входит 11 крупнейших российских банков), так как предлагаемые Минфином рынку бумаги были не слишком привлекательны для нерезидентов, отмечает Банк России.

В этой связи доля ОФЗ с переменным купоном в августе составила 83,3% в объеме нового размещения - так Минфин отреагировал на снижение интереса инвесторов к бумагам с фиксированной доходностью на фоне падения процентных ставок в экономике.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок активно растут вечером в среду на фоне надежд инвесторов на экономическое восстановление и новые монетарные стимулы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду выросла на 2,31% - до $40,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 3,16% - до $37,92 за баррель.

Накануне оба контракта подешевели до минимума с середины июня.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 8 сентября на 5,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Днем ранее, 7 сентября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. В понедельник, 7 сентября, биржи США не работали в связи с празднованием Дня труда.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 сентября на 10,68 копейки, до 76,0713 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,06 копейки, до 89,5663 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 20,61 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,9527 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 39,71 копейки и составил 75,8552 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 325,47 млн, из которых $732,101 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 593,369 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 37,23 копейки, до 89,4546 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве снизился на 62,14 копейки и составил 89,3582 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR524,36 млн, из которых EUR225,219 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR299,141 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 4,55% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 4 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 4,7% годовых.