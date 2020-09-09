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Die Zeit назвала тех, кто помог Навальному выжить

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ полагают, что российский оппозиционер Алексей Навальный смог остаться в живых после отправления веществом из группы "Новичок" благодаря быстрым действиям пилота рейса "Томск-Москва" и хорошей работе омских врачей, пишет немецкая газета "Цайт" со ссылкой на собственную информацию.

"По мнению Берлина, тот факт, что (оппозиционер - ИФ) до сих пор жив, объясняется лишь цепочкой благоприятных обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые тут же ввели Навальному противоядие атропин", - пишет газета.

По ее информации, в данном случае было применено "новое вещество из группы "Новичок" - мощное, однако действующее медленнее, чем "Новички", о которых было известно ранее.

"Немецкая сторона подозревает, что один из сотрудников ФСБ, который следил за Навальным... подмешал яд в чай или обработал им поверхность чашки", - пишет "Цайт".

"Эксперты обнаружили следы (вещества из группы "Новичок" - ИФ) на руках Навального и на горлышке бутылки, из которой он пил воду", - отмечает издание.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

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