Главный экономист ЕЦБ заявил о сохранении риска для экономики еврозоны

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Неопределенность относительно восстановления экономики еврозоны сохраняется, а "баланс рисков смещен в сторону понижения", предупредил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

Накануне председатель ЕЦБ Кристин Лагард по итогам сентябрьского заседания заявила, что регулятор ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8%. В 2021 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 5%, в 2022 году - на 3,2%.

Июньские прогнозы Центробанка предусматривали падение экономики еврозоны в 2020 году на 8,7% и рост в 2021 году и 2022 году на 5,2% и 3,3% соответственно.

"Прогнозируемая динамика ВВП и инфляции была бы ниже, чем в сентябрьском прогнозе, если бы ЕЦБ в июне не изменил PEPP (программа выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme - ИФ)", - написал Лейн в пятницу в своем блоге на сайте ЕЦБ.

Он также отметил, что восстановление экономики еврозоны проходит "асимметрично" в зависимости от сектора и страны.

"В частности, восстановление в обрабатывающей промышленности происходит быстрее, чем в секторе услуг", - уточнил он.

Лейн отметил, что рост в секторе услуг, который сильнее реагирует на опасения распространения коронавируса и требования социального дистанцирования, в последнее время замедлился. Значение PMI еврозоны в сфере услуг в августе опустилось до 50,5 пункта с 57,7 пункта месяцем ранее.

Аналитики считают, что заявления Лагард о перспективах экономики региона звучали слишком оптимистично, учитывая, что глава ЕЦБ сказала, что регулятор не обсуждал новые стимулы и не был обеспокоен резким падением инфляции в августе до минус 0,2%, пишет MarketWatch.