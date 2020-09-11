Еврокомиссар Джентилони не ждет скорого выхода еврозоны из кризиса

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони полагает, что большинство стран-участниц еврозоны не достигнут докризисных уровней ВВП к концу 2021 года. Он заявил это после совещание Еврогруппы - совета министров финансов еврозоны.

"Данные по ВВП за второй квартал, опубликованные Евростатом на этой неделе, подтвердили, что мы находимся в глубоком экономическом спаде в зоне евро, при этом объем производства упал на 11,8%", - сказал он.

По его словам, эти данные также подтвердили, что наблюдаемый спад является крайне неравномерным: квартальное падение ВВП колеблется примерно от 4% до 18% в разных странах. Чиновник считает, что тем самым подтверждается наличие фрагментации, риск которой учитывался, когда в ЕС выбирали стратегию восстановления экономики.

"Занятость также упала на рекордные 2,9% в зоне евро во втором квартале, хотя ситуация на рынке труда, безусловно, была бы хуже, если бы не внедрение схем краткосрочной работы, которые мы собираемся начать поддерживать через Европейский механизм SURE", - продолжил еврокомиссар.

Он также сообщил, что по мере ослабления антивирусных ограничений наблюдался значительный рост активности в июне и июле, "но индикаторы указывают на замедление активности в последние недели, поскольку страны столкнулись с новыми вспышками вируса". В ЕК ждут, что большинство стран еврозоны не достигнут докризисных уровней ВВП к концу 2021 года при среднем отставании от этих уровней в 2,5%.