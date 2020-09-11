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Производитель грузовиков MAN сократит до 9500 человек

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовиков и автобусов MAN сократит до 9500 рабочих мест, или каждого четвертого сотрудника, по всему миру для комплексной реорганизации бизнеса. Цель реструктуризации - достижение операционной рентабельности продаж на уровне 8% к 2023 году и сэкономить 1,8 млрд евро затрат.

Экономический кризис

Компания также обсуждает возможность закрыть два завода в Германии и один в Австрии.

В 2019 году продажи MAN составили 12,7 млрд евро. Компания является одним из основных брендов Traton SE - подразделения Volkswagen AG (VW), занимающегося выпуском тяжелых грузовиков и автобусов. MAN сильно пострадал в кризис, вызванный пандемией: сократился спрос на логистическое обеспечение промышленных предприятий.

В июле глава Traton Андреас Реншлер и генеральный директор MAN Йоахим Дрис внезапно ушли в отставку. Спустя месяц MAN отчиталась о падении полугодовой выручки на 34% и зафиксировала операционный убыток в размере 423 млн евро по сравнению с прибылью в 248 млн евро за тот же период 2019 года.

Хроника 27 января – 11 сентября 2020 годаЭкономический кризис
MAN Volkswagen Traton Германия Австрия Андреас Реншлер Йоахим Дрис коронавирус

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