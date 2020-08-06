Toyota сократила квартальную чистую прибыль на 74%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - У автопроизводителя Toyota Motor в финансовом квартале, который завершился в июне, чистая прибыль снизилась на 74% - до 158,84 млрд иен ($1,5 млрд) по сравнению с 619,13 млрд иен в апреле-июне 2019 года. Динамику показателя компания объяснила спадом продаж и ограничениями производства из-за коронавируса.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 66,73 млрд иен.

Квартальная выручка Toyota сократилась на 40%, до 4,601 трлн иен.

Операционная прибыль автопроизводителя рухнула на 98%, до 13,92 млрд иен. В Японии операционная прибыль Toyota сократилась на 82%, до 77,4 млрд иен, в остальных странах Азии - на 61%, до 42,8 млрд иен. Североамериканское подразделение Toyota зафиксировало операционный убыток в размере 68,5 млрд иен по сравнению с прибылью в 112,6 млрд иен годом ранее.

В минувшем квартале Toyota продала 1,848 млн автомобилей по сравнению с 2,709 млн машин годом ранее.

"Хотя мы полагаем, что глобальный автомобильный рынок будет постепенно восстанавливаться после прохождения дна в апреле-июне и вернется к показателям предыдущего года в конце 2020 года или в первом полугодии 2021 года, последствия пандемии COVID-19 являются масштабными и серьезными, в связи с чем рынок будет оставаться неустойчивым еще некоторое время", - говорится в отчете корпорации.

Toyota прогнозирует, что в текущем финансовом году ее чистая прибыль составит 730 млрд иен, что на 64% ниже показателя предыдущего года. Компания при этом подтвердила прогноз годовой операционной прибыли на уровне 500 млрд иен, выручки - 24 трлн иен.

Акции Toyota подорожали на 2,3% на торгах в четверг. Их стоимость снизилась на 12% с начала текущего года.