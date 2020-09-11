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НТВ получила уведомление об исключении из AppStore на Украине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Телекомпания НТВ сообщила, что получила уведомление от Apple о том, что ее приложение удаляется из AppStore на территории Украины по требованию Службы безопасности Украины.

НТВ не будет комментировать это решение, сказали в пресс-службе компании.

Ранее в ВГТРК сообщили, что получили такое же уведомление об удалении из AppStore приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести FM", "Вести.ру".

Председатель Союза журналиcтов России Владимир Соловьев пообещал обратиться во все международные правозащитные организации с жалобой на это решение. Он назвал удаление приложений российских СМИ из AppStore "очередным наступлением на свободу слова и распространения информации". Соловьев сомневается, что жалобы СЖР изменят ситуацию, но добавил, что и удаление приложений не сможет полностью лишить жителей Украины доступа к российским СМИ.

Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев назвал решение об изъятии приложений российских СМИ из AppStore политическим.

"Это чистая политика и цензура. Я давно говорю о том, что нам нужно переводить эти истории в правовое поле. Нужно начинать судиться с этими IT-гигантами, сначала в российских судах, потом в международных", - сказал он "Интерфаксу".

Решение Apple ущемляет права русскоязычного населения Украины и является актом политической цензуры, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его мнению, блокировкой приложений Apple еще раз продемонстрировала политику двойных стандартов, применяемую западными компаниями в отношении России.

"Российское государственное телевидение и радио совершенно точно имеет право работать за пределами России, и огромная аудитория пользователей на территории Украины в этом смысле оказывается заложником чужих политических страстей. Мы с сожалением констатируем, что в очередной раз западные компании демонстрируют принципы двойных стандартов и откровенно антироссийскую линию", - подчеркнул депутат.

Украина СБУ ВГТРК Apple AppStore НТВ

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